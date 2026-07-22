Revocan la prisión domiciliaria al responsable de un crimen Picún Leufú: intentó escaparse en auto antes de recibir su condena

La Justicia penal dio marcha atrás con el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado a Eliseo Eduardo Uircan, declarado responsable por el homicidio de Gustavo Santos. La decisión se tomó luego de que el imputado violara flagrantemente la medida a pocas semanas de la audiencia donde conocerá el monto de la pena, la cual será de cumplimiento efectivo.

El pedido de revocación fue presentado por el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Matías Alonso durante una audiencia celebrada en Cutral Có. «No hay otra salida que la prisión preventiva. La prisión domiciliaria ya no es eficaz», argumentó el fiscal jefe, cuyo planteo fue respaldado por el abogado querellante de la familia de la víctima, César Omar Pérez.

Una fuga a pocos kilómetros de su domicilio

El quiebre de la medida cautelar ocurrió el pasado domingo. Efectivos de la Policía provincial se dirigieron al paraje Santo Tomás para realizar el control rutinario de detención, pero no encontraron a Uircan en la vivienda. Tras recibir información de que el hombre se había marchado en un vehículo junto a un conocido, las fuerzas de seguridad iniciaron un rastrillaje.

Finalmente, alrededor de las 22:00 de ese mismo día, los uniformados localizaron al prófugo a 9 kilómetros de distancia, en el paraje 44. Uircan se encontraba en el interior de un Volkswagen Gol, donde fue inmediatamente demorado por el personal policial.

El fiscal Liotard remarcó la gravedad del hecho y aseguró que «No sólo desobedeció una orden de un juez de garantías, sino que lo hizo cuando la medida estaba consensuada hasta que se fijara la pena de prisión efectiva».

El recorrido judicial y la pena que se avecina

Uircan había sido imputado el 11 de noviembre del año pasado. En ese momento se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario en Santo Tomás debido, entre otros aspectos, a complicaciones en su estado de salud. Tras un breve traslado a una vivienda en Cutral Có, regresó al paraje rural bajo la modalidad de controles con rondines policiales.

El pasado 12 de mayo, mediante un acuerdo, se declaró formalmente la responsabilidad penal de Uircan por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor. Aunque un cambio de abogado defensor intentó anular dicho acuerdo, un Tribunal de Impugnación rechazó el planteo. La audiencia de determinación de la pena está fijada para el próximo 5 de agosto, donde el Ministerio Público Fiscal (MPF) ratificó que solicitará 10 años y 8 meses de prisión efectiva.

El crimen en Picún Leufú

El homicidio bajo investigación ocurrió el 8 de noviembre del año pasado en el barrio La Esperanza de Picún Leufú. De acuerdo con la reconstrucción del MPF, Uircan y la víctima, Gustavo Santos, mantuvieron una pelea inicial a la salida de un local bailable cerca de las 6:00 de la mañana.

Dos horas más tarde, el imputado se trasladó en moto hacia la casa de un familiar de Santos portando un cuchillo y un arma de fuego. Al verlo llegar, la víctima salió de la vivienda defendiéndose con un machete. Tras un primer disparo fallido y un posterior enfrentamiento físico, Uircan efectuó un segundo disparo en la esquina de la Avenida Maestro Sosa y Mariano Moreno que impactó en la zona abdominal de Santos. La víctima falleció mientras era trasladada al hospital de Cutral Có.

Ante la inminente fuga y el riesgo latente de entorpecimiento del proceso, el juez de garantías Lisandro Borgonovo avaló el requerimiento de la fiscalía. Dispuso revocar la prisión domiciliaria y ordenó el traslado inmediato de Uircan a una comisaría de Piedra del Águila, donde permanecerá bajo prisión preventiva hasta el próximo 30 de agosto.