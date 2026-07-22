Finalizaron obras en canales de riego que mejoran el abastecimiento de 6.000 hectáreas del Valle Medio

Unas 6.000 hectáreas productivas del Valle Medio contarán con un sistema de riego más seguro y eficiente tras la finalización de dos obras de infraestructura en los canales secundarios VIII y III del sistema Isla Choele Choele. Los trabajos se ejecutaron durante la veda de riego, cuando el suministro de agua permanece interrumpido, para evitar afectar a los productores.

Las intervenciones se realizaron en los canales ubicados en Lamarque y Luis Beltrán y benefician de manera directa a miles de hectáreas bajo riego: alrededor de 4.300 hectáreas corresponden al área de influencia del Canal Secundario VIII y cerca de 1.700 hectáreas al Canal Secundario III. En conjunto, ambos forman parte del sistema Isla Choele Choel, que abastece unas 21.000 hectáreas productivas del Valle Medio.

Refuerzan la infraestructura del sistema Isla Choele Choele

En el Canal Secundario VIII, a la altura del kilómetro 2,7, se ejecutó el revestimiento con hormigón armado del salto del canal y de su cuenco disipador, una estructura fundamental para disminuir el impacto del agua y proteger el canal frente al desgaste provocado por la erosión.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Durante el desarrollo de la obra, las inspecciones técnicas detectaron un deterioro mayor al previsto sobre la margen derecha del canal, por lo que se amplió la intervención con 16 metros adicionales de revestimiento para reforzar la estabilidad de la estructura.

Además, se colocaron 14 bloques deflectores de hormigón armado, cuya función es disminuir la velocidad del agua antes de su ingreso al tramo de tierra, reduciendo la erosión y mejorando el funcionamiento hidráulico del sistema.

Reparaciones para garantizar una distribución más eficiente del agua

En el Canal Secundario III, ubicado en el kilómetro 0,00, los trabajos incluyeron el revestimiento del cajero del canal y la reconstrucción de la losa del descargador de inicio, luego de que las inspecciones técnicas detectaran fracturas que comprometían la seguridad de esa estructura.

Con estas tareas se recuperaron las condiciones de funcionamiento del descargador, una pieza clave para regular la distribución del agua hacia las chacras abastecidas por este canal.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Las obras fueron ejecutadas durante la temporada de veda de riego por la empresa FERJIM SRL, con supervisión técnica del Departamento Provincial de Aguas (DPA). El organismo planifica este tipo de intervenciones durante el receso del sistema para realizar reparaciones de mayor complejidad sin afectar el suministro de agua.

Con la finalización de estos trabajos, el sistema de riego de Isla Choele Choel suma mejoras en dos sectores estratégicos para la distribución del recurso hídrico, con el objetivo de brindar mayor seguridad operativa, reducir pérdidas de agua y acompañar la producción agrícola del Valle Medio.