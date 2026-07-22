Adultos mayores de Cutral Co estrenaron un flamante salón de usos múltiples

Un salón de usos múltiples, SUM, destinado a las actividades recreativas y sociales de adultos mayores quedó inaugurado en el barrio Parque Este de Cutral Co. Se construyó al lado del edificio principal denominado Casita de los Abuelos y tiene una superficie de 100 metros cuadrados.

El espacio facilitará las reuniones con varios grupos y el desarrollo de actividades sociales que requieran de mayor espacio.

En Cutral Co, la agrupación que se denomina La Casita de los Abuelos, está de celebración porque el municipio finalizó la construcción de un SUM. Las flamantes instalaciones ya quedaron inauguradas y además del salón, se cuenta con el núcleo de sanitarios, incluido el baño adaptado para personas con movilidad reducida.

La idea es que en el lugar se brinden los talleres y actividades que dependen del área de la Tercera Edad, y al que concurren muchos adultos mayores para compartir con sus pares las mañanas y las tardes. En el acto de inauguración, el intendente Ramón Rioseco señaló que «es un placer poder seguir trabajando para los sectores más vulnerables como los niños y los abuelos». Agregó que la comuna busca aportar en la infraestructura.

En su discurso, sostuvo que «la tercera edad está siendo olvidada en la Argentina. Nosotros los queremos acompañar en esta etapa, donde lo que más desean es generar tranquilidad y ser felices». Los incentivó para que las personas mayores, compartan sus días con pares y no se queden solos en sus hogares. Finalmente les deseó que lo disfruten.

La directora del área, Alicia Villar, demostró la inmensa alegría que les generó tener esta mejora. El otro recinto que es el original Casita de los Abuelos, se dejará para las celebraciones y bailes. Mientras que este espacio nuevo estará destinado a los talleres de tallado en madera, floristería, pintura, hilorama, folklore, que se brindan todos los días.

El SUM está al lado de la Casita de los Abuelos. (Foto: Gentileza)

El tradicional Abuelazo

Este grupo que depende del municipio funciona hace alrededor de tres décadas. Desde sus comienzos buscó fortalecer el espacio para la recreación y las actividades a esta franja de la población.

Aquí es donde se creó el Abuelazo que todos los años convoca a agrupaciones de diferentes puntos de la provincia, donde comparten una jornada con baile. Durante mucho tiempo se organizó en el gimnasio municipal que supo estar colmado y con el correr del tiempo se trasladó al centro cultural en el Parque de la Ciudad.