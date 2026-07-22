Nevó en San Martín de los Andes y se disparó el entusiasmo: las mejores actividades para disfrutar de la ciudad

San Martín de los Andes se despertó este miércoles con la nieve que tantos esperaban. Para la ciudad, no es solo una postal: es el motor de la temporada. «La nieve para nosotros es el producto invierno, es lo que más atrae gente», definió el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza.

El cambio empezó a sentirse apenas se confirmó la nevada. «Ahora que ya viene la nieve, la gente que instantáneamente se entera mediante algún medio, influencers o redes sociales, ya empezó a confirmar sus reservas para este próximo fin de semana en adelante», destacó.

La ocupación rondaba el 55% la semana pasada y el objetivo es alcanzar «un 70% por lo menos». La mirada puesta en el flujo de turistas que llegará desde Buenos Aires y el resto del país.

Las opciones para disfrutar de la nieve en San Martín de los Andes

San Martín de los Andes agradeció a las turistas que la posicionan como uno de los destinos preferidos de la temporada. Apaolaza destacó que se trata de un trabajo conjunto con el sector privado y la provincia de Neuquén. «Estamos siendo elegidos y premiados por los usuarios en la plataforma Booking ya hace un tiempo, en el top 10 de los destinos más hospitalarios», indicó.

Con la nieve asegurada, las propuestas se diversifican. «El fanático del esquí o del snowboard espera justamente las precipitaciones para poder llegar», comentó el funcionario. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, Apaolaza recomendó las caminatas con raquetas, «una actividad que puede hacer toda la familia»; la excursión por el lago Lácar con el paisaje nevado como marco y el clásico recorrido de Siete Lagos, que incluye una parada en Villa La Angostura.

También mencionó las salidas al lago Huechulafquen y al volcán Lanín, pasando por Junín de los Andes, además del simple disfrute de la ciudad: «Hay quienes quieren venir a disfrutar del paseo comercial, de la gastronomía neuquina, con vistas a la montaña y al lago, todo pintado de blanco».

El mensaje final del secretario de Turismo apunta directo a quienes miran de lejos la nieve y dudan si viajar. «Estamos preparados para recibir a todos aquellos que quieran venir a disfrutar de las vacaciones o una escapada de fin de semana», aseguró. Y dejó una invitación explícita para la región: «Ahora hay nieve y todo el servicio preparado para recibirlos».

Despistes en Chapelco: circulaban sin cadenas, pese a la nieve

El funcionario confirmó que, por el momento, no hubo complicaciones graves asociadas a la nieve. «En cuanto a los vecinos no, pero sí hubo algunos despistes en Chapelco de turistas que no habían colocado cadenas, pero no hubo mayores inconvenientes, no hubo que salir a rescatar”, indicó.

Recordó que la portación de cadena es obligatoria.