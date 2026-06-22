Messi, del lamento a la alegría: «Estaba con mucha bronca por el penal, pero lo pudimos revertir»

Dos victorias en dos partidos, clasificación asegurada e inmejorable inicio para la Selección Argentina de Fútbol en la Copa del Mundo 2026.

El triunfo ante Austria esta tarde por 2 a 0, en la segunda fecha del Grupo J, le dio al combinado campeón del mundo la clasificación a los 16avos de final y la tranquilidad de encarar la última fecha con el primer objetivo logrado.

Por si fuese poco, la máxima figura de nuestro seleccionado no para de brillar. Cinco goles en dos encuentros y récord tras récord para Lionel Messi, nuevamente la estrella del equipo albiceleste.

«La verdad que muy feliz por el triunfo sobre todo, fue un triunfo importantísimo, muy duro y trabajado. Nos da tranquilidad para lo que viene, esto es el Mundial, todos partidos muy igualados, muy intensos. Estamos felices por haber sumado seis puntos y la clasificación», comentó el rosarino tras recibir el premio a la figura del encuentro.

Con los dos tantos de hoy, el astro argentino llegó a 17 goles y le arrebató a Miroslav Klose el récord de máximo goleador en Copas del Mundo, algo que, luego del favorable debut, parecía cosa juzgada.

🎯 EL DUEÑO DE ESTE JUEGO ⚽ pic.twitter.com/s3FveW4L49 — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

«La verdad es está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penal que pude haber aumentado, pero si hacía el penal quizás no llegaba a los otros dos tampoco. Nunca se sabe pero feliz por el resultado, la participación y el trabajo del equipo», expresó la Pulga.

«Felicidad por el triunfo, que fue muy duro. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos. Feliz por el resultado, la clasificación, para nosotros sumar de a seis nos permite tener una semana más tranquila. Muy contentos», recalcó.

Más allá de lo trabajoso que resultó el duelo ante los austríacos, los dirigidos por Lionel Scaloni sellaron, de momento, un comienzo perfecto. Dos victorias, cinco goles a favor, arco en cero y pasaje asegurado a la siguiente instancia, donde ahora se aguarda rival.

GRACIAS LEO, SOS ENORME pic.twitter.com/P41x4jkpSN — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

«Estaba dentro de nuestros planes tener las dos victorias, no iba a ser fácil porque son partidos muy igualados y nadie regala nada. Es verdad que ellos no nos hicieron daño, se hizo un partido muy difícil, había que jugar muy rápido y por momentos lo hicimos. Lo importante era la clasificación, siempre está en nuestro planes ganar todos los partidos: somos Argentina y vamos a buscar los partidos ante cualquier rival», recalcó Messi.

«Esto es pasito a pasito. Es largo, difícil y nos preparamos duro para cada partido. Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Hubo un momento en que estaba con mucha bronca por el penal, pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que es lo más importante», redondeó con una sonrisa.