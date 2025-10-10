Messi no juega ante Venezuela: el motivo de su ausencia

Lionel Messi no estará disponible para el encuentro de esta noche de la Albiceleste.

Argentina enfrenta a Venezuela este viernes en el primero de los dos amistosos pactados para la Fecha FIFA de octubre y que verá a la albiceleste presentarse en Estados Unidos. Sin embargo, a horas del inicio del partido se dio a conocer que Lionel Messi dejó la concentración.

Según pudo saber, el capitán de la Selección Argentina fue liberado de los compromisos con el plantel, y si bien aún no trascendieron mayores detalles sobre lo que sucederá en los próximos días y de cara al partido ante Puerto Rico del próximo martes, se espera que regrese luego del partido que jugará Inter Miami en la jornada de sábado.

#SelecciónMayor El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche. pic.twitter.com/VUsg9fzHHj — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 10, 2025

El conjunto de la Florida tiene un partido trascendental por la MLS este 11 de octubre, contra el Atlanta United, en un partido postergado desde mitad de año por el Mundial de Clubes.

Inter Miami necesita el triunfo para seguir con chances de conquistar el Supporter’s Shield al mejor equipo de la temporada regular, mismo que logró en la temporada pasada y le permitió clasificar al Mundial de Clubes, a pesar de no terminar siendo el campeón de la liga en los playoffs.

Si bien se esperaba que el capitán argentino priorice a la Selección, el partido ante Venezuela es un amistoso, mientras que Inter Miami juega en la misma ciudad, por los puntos y la importancia de mantener las chances de levantar un trofeo antes de terminar el año. Así que parece haber decidido jugar ese encuentro.

Por otra parte, Franco Mastantuono, del Real Madrid, tampoco estará disponible en la gira del seleccionado por una sobrecarga muscular.