La historia detrás de Tori Penso, la primera mujer que dirigirá a la Selección Argentina

El amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela que se disputará esta noche en el Hard Rock Stadium de Miami quedará grabado en los libros del fútbol argentino. No solo por ser una nueva presentación del equipo de Lionel Messi, sino porque estará dirigido por una mujer: Tori Penso, árbitra estadounidense que rompió barreras en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Su designación no solo representa un paso hacia la igualdad, sino también el reconocimiento a una carrera construida con constancia, talento y compromiso.

Quién es Tori Penso, la arbitra que dirigirá a la Selección Argentina ante Venezuela

Esta noche, cuando pite el inicio del partido entre la Albiceleste y la Vinotinto, la mujer no solo enfrentará a Messi por primera vez como jueza internacional -ya lo había dirigido en partidos de la MLS-, sino que también marcará un hito histórico para la Selección.

Penso, nacida en Stuart, Florida, tiene 36 años y lleva más de dos décadas vinculada al arbitraje. Su historia comenzó a los 10 años, cuando convenció a su madre para jugar al fútbol pese a sus temores. Poco después, cambió la pelota por el silbato.

A los 14 ya dirigía partidos en ligas juveniles locales y a los 18 años pudo comprarse su primer auto gracias a lo que ganaba como referí.

“Mi mamá me dijo que podía estar dentro o fuera del campo, y elegí el silbato”, recordó alguna vez. Su salto al profesionalismo llegó tras su participación en el Programa de Desarrollo Olímpico de Estados Unidos, donde entendió que arbitrar era mucho más que aplicar un reglamento: era leer el juego, interpretar emociones y mantener la calma en medio del caos.

Mientras estudiaba marketing y trabajaba en publicidad, continuó arbitrando hasta que en 2019, tras el Mundial de Francia, tomó la decisión de dedicarse de lleno al arbitraje. “Vi que surgían oportunidades reales, y sentí que era el momento de apostar por esto”, confesó. esde entonces, su ascenso fue meteórico.