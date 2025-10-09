La Selección Argentina se mide con Venezuela en Miami: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina vuelve a la acción este viernes a la noche en Miami en un amistoso contra Venezuela. Será desde las 21 horas en el Hard Rock Stadium con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y la transmisión de Telefé y TyC Sports.

Será el primero de los dos amistosos que jugará en esta fecha FIFA en Estados Unidos. El segundo, contra Puerto Rico, se iba a disputar el lunes en Chicago pero se pasó para el martes.

Además, cambió su sede a Miami y será en el Chase Stadium, cancha del Inter donde habitualmente juegan Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El capitán está en duda para este encuentro y empezaría desde el banco de suplentes al igual que su amigo y compañero de equipo.

El entrenador aseguró que no arriesgará a ningún jugador que esté con lo justo fisícamente y que le dará oportunidades a varios con poco rodaje en la Selección.

Aunque venía de un desgarro, Dibu Martínez se recuperó bien y será el arquero. En la zaga se metería Marcos Senesi y el DT probó a Nicolás González de lateral izquierdo.

En el mediocampo, volverían Alexis Mac Allister y Enzo Fernández y seguiría Leandro Paredes. Otro que tendrá su chance desde el inicio es Nicolás Paz, de gran presente en el Como de Italia.

Con Messi en el banco, la dupla de ataque estará compuesta por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Los dos tuvieron un arranque de temporada notable en Europa y son una garantía con la camiseta argentina.

Scaloni también anticipó que la idea es darle minutos a José Manuel López y a Lautaro Rivero en esta doble fecha. En los dos casos, sería su debut absoluto.

El delantero es una de las figuras de Palmeiras en Brasil y el defensor se ganó un lugar en la zaga de River con sólidas actuaciones y mucha proyección.

Los dos amistosos próximos a estos dos en Miami serán entre el 10 y 18 de noviembre en Angola e India, con rivales a confirmar. Después de esa gira, solo quedará la ventana de marzo como previa a la conformación de la lista para el Mundial por lo que cada encuentro de ahora en más será determinante para los jugadores que pelean un lugar.

Venezuela viene de sufrir un duro golpe en las Eliminatorias al perder la chance de jugar el repechaje en la última fecha y, así también, la posibilidad de clasificar por primera vez en su historia a un Mundial. Fernando Batista dejó su cargo y asumió de manera interina el ex defensor Oswaldo Vizcarrondo.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.