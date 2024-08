Messi se entrenó con el Inter Miami y se acerca su vuelta a las canchas

Luego de más de un mes fuera de las canchas, Lionel Messi comenzó con los trabajos de campo en el Inter de Miami y evoluciona favorablemente de su lesión en el tobillo.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puede ver al capitán argentino trotando a un costado de la cancha, separado del grupo, bajo la mirada del Tata Martino. Y luego se sumó a hacer algunos ejercicios con el resto del plantel.

MESSI VOLVIÓ A LOS ENTRENAMIENTOS 😍



pic.twitter.com/ia5CwmZ8cn — Messismo (@Messismo10) August 28, 2024

Cómo fue la vuelta de Messi a los entrenamientos en Inter Miami

En principio, Messi hizo algunos trotes y ejercicios sencillos, lo habitual después de una lesión compleja como la que le ocurrió en la final de la Copa América 2024. Tras su lesión, el rosarino tuvo que usar una bota en su tobillo derecho durante varios días e incluso en su regreso al equipo rosa.

“Los tiempos más o menos están, no está entrenando con el grupo, sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien”, dijo Martino días atrás.

Volvió el 10 a los entrenamientos. Somos todos un poco más felices.pic.twitter.com/5Fbr4h6zaH — Team Leo Messi (@TeamLeoM) August 28, 2024

Cuándo podría volver a jugar Messi en Inter Miami

Respecto a esto, el DT no se aventuró a dar plazos: “No, no hay una fecha estimativa, porque ya es empezar a ver cómo se va sintiendo a medida que va sumando entrenamientos en campo. No me animaría a decirte en días, pero no es una situación que está demasiado lejos”.

El próximo compromiso del equipo que conduce Tata Martino por la MLS, que lo encuentra como líder de la Conferencia Este con ocho puntos de ventaja sobre Cincinnati, su más inmediato perseguidor, será el próximo sábado 31 de agosto visitando en el Soldier Field a Chicago Fire.

Hay optimismo por que el próximo 14 de septiembre, tras el parate por Fecha FIFA, se concrete su regreso a los terrenos de juego para el duelo como local ante Philadelphia Union.

Los próximos partidos de la Selección Argentina sin Messi

Por la lesión, Lionel Messi no estará presente en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia. Por ese motivo, Lionel Scaloni convocó a Paulo Dybala, que ocupará el lugar del mejor del mundo.