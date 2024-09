Messi vuelve a jugar tras dos meses: lo confirmó Tata Martino, el DT de Inter Miami

La noticia que esperaban todos se confirmó: Lionel Messi será convocado para jugar ante el Philadelphia, este sábado, y dejará así atrás la lesión que sufrió en el tobillo derecho el pasado 14 de julio en la final de la Copa América 2024.

La información fue confirmada por el técnico argentino Gerardo Martino, quien habló con la prensa antes del partido por la fecha 31 de la MLS.

“Si, ya está bien. Ayer volvió al entrenamiento y está contemplado de mañana. Después de la práctica definiremos la estrategia para con él“, soltó el director técnico argentino en rueda de prensa y completó: “Está disponible“. Todo listo para la vuelta del campeón del mundo.

De esta manera, solo resta definir si Leo juega desde el inicio o si comienza en el banco de los suplentes. El rosarino había comenzado la semana con un cuadro gripal y, una vez recuperado, logró entrenarse con normalidad y sin molestias en su tobillo derecho.

📋 Messi *Could* Start vs. the Union!



Tata Martino did not say what exact role Lionel Messi will have tomorrow after the 2-month injury layoff, but stated that the team captain is not under any minutes limitation that would prevent Messi from starting. #InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/9I2riq4WM5