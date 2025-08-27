«Mi mundo colapsó»: Djokovic recordó una derrota con Del Potro y fue categórico

El serbio no dudó en afirmar que la peor derrota de su carrera fue ante Delpo, en los JJOO de Río. (Archivo)

Novak Djokovic está en esa etapa previa al retiro en la que tira algunas máximas. Luego de un cómodo triunfo ante el local Learner Tien en el debut del US Open 2025, admitió que tras las partidas de Roger Federer y Rafael Nadal una parta de su carrera “se fue con ellos”. Sin embargo, se ilusiona con darle pelea a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. En el medio de sus declaraciones el protagonista fue Juan Martín Del Potro y Nole sorprendió.

A los 38 años, Novak Djokovic ganó todo y siente que tiene más para dar, incluso con lesiones y derrotas inesperadas en el medio. “Después de perder, necesito aislarme. Es mi modo de procesar, de entender lo que ocurrió sin voces externas. Muchas veces sentí que el público apoyaba más a mi rival. Aprendí a imaginar que los cánticos eran para mí, a convertir esa energía en combustible. El juego interior es el verdadero reto“, dijo durante su reciente participación en el podcast de Jay Shetty.

Nole empezó con un claro triunfo en el US Open 2025.

¿El peor momento? «Cuando perdí con Del Potro»

Novak Djokovic tiene menos presión de la que solía poner sobre sus hombros en los mejores momentos de su carrera y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 sentía la obligación de ganar una medalla, en el duelo ante Juan Martín Del Potro. Sin embargo, sufrió una lección deportiva del argentino.

“El peor momento de mi carrera fue en los Juegos Olímpicos de Río, cuando perdí con Del Potro. Fue un partido muy emocional, tenía el apoyo de todo el público y probablemente estaba en el pico de mi carrera. Ya tenía todos los Grand Slams y sentía que no perdía una pelota. Sentí que todo mi mundo colapsó”, reconoció sobre aquel duelo de primera ronda ante el argentino, que se impuso por doble 7-6.

Prueba de la mentalidad ganadora de Djokovic es que el mejor momento de su carrera lo vivió también en el torneo que le había tocado dejar entre lágrimas y sintiendo que había defraudado a todo el país, incluso después de esperar 8 años por esa revancha.

“El mejor momento de mi carrera fue en el que gané el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, más incluso que mi primer Wimbledon o la primera Copa Davis, porque sabía que podía ser mi última oportunidad”, explicó.

Elogios a Sinner y Alcaraz

Durante su estadía en Estados Unidos, Novak Djokovic se encargó de repartir elogios hacia Sinner y Alcaraz, los dos más grandes candidatos a quedarse con un título por el que de todos modos planea batallar. “Su rivalidad es, sin duda, la mejor que tenemos en este momento, y parece que va a seguir así durante algún tiempo”, dijo

Y agregó: “Lo que han logrado en los últimos dos años es extraordinario para ambos jugadores. En particular, este año, las finales que les hemos visto disputar en Roland Garros, Wimbledon y algunos otros torneos son simplemente increíbles para nuestro deporte”.