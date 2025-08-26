Francisco Cerúndolo remontó un partido increíble en su debut en el US Open

Cerúndolo dio vuelta un partido increíble y le ganó a Matteo Arnaldi en su debut en el Gran Slam

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino en el ranking mundial, ganó un partido increíble y pasó a la segunda ronda del US Open. Tras haber estado dos sets abajo y casi vencido, dio una muestra de carácter y se impuso ante el italiano Matteo Arnaldi.

En el arranque del partido se lo vio muy errático y con algunos problemas físicos, que arrastraba desde hace varias semanas. Sin embargo, se sobrepuso y logró dar vuelta el marcador: ganó por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

De esta manera, Cerúndolo se suma a Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, que avanzaron de ronda en su debut. Además, se convirtió en el primer jugador en esta edición del US Open en remontar un partido que empezó perdiendo 0-2.

El tenista de San Isidro disputa el cuadro principal por cuarta vez consecutiva. En las dos últimas, superó el debut, pero sin poder avanzar más allá de la segunda ronda.

La principal duda en torno al estreno de Cerúndolo llegó por su estado físico, ya que su preparación en la gira norteamericana sobre cemento estuvo condicionada por una lesión que puso en jaque el último tramo de su temporada. Sin embargo, este martes se pudo sobreponer a un duro partido.

En segunda ronda se las verá frente al suizo Leandro Riedi, que se vistió de verdugo del español Pedro Martínez.

En tanto, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña son los otros dos argentinos que sortearon de forma positiva su estreno en el último Grand Slam del año.

El debut de Solana Sierra en el US Open

En cuanto al cuadro femenino, Solana Sierra hará su presentación en el US Open contra la experimentada jugadora rumana Sorana Cirstea. El partido podrá verse este martes no antes de las 17 y será transmitido por ESPN.

La joven marplantense llega a este Grand Slam con una carrera en ascenso y después de protagonizar un hecho histórico en Wimbledon, donde se convirtió en la primera “lucky loser” en llegar a octavos de final.