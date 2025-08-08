Cuello pegó duro y es campeón mundial pluma, la pelea del Potro Luis tuvo un fallo polémico

Cuello es el segundo argentino campeón del mundo en la actualidad.

Mirco Cuello hizo historia en Libia al derrotar por nocaut técnico en el segundo round al mexicano Sergio Ríos y conquistó el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El santafesino, de 24 años, se impuso con claridad al mexicano.

Los dos primeros minutos fueron de paridad, pero antes del cierre del primer round Cuello logró derribar al “Chakal”, quien se pudo reponer y salió al segundo asalto. Cuello lo tiró de nuevo y cuando su rival se puso de pie, lo definió con un espectacular gancho al hígado para consagrarse campeón del mundo.

¡MIRCO CUELLO ES CAMPEÓN DEL MUNDO! 🥊🇦🇷🏆



El argentino mandó a la lona en el segundo round al mexicano Sergio y se adueñó del cinturón en la categoría pluma. 👏 pic.twitter.com/L4LuLgdcqL — TyC Sports (@TyCSports) August 8, 2025

Con este triunfo, el santafesino conquistó el título mundial interino pluma de la AMB. Es el segundo argentino campeón del mundo en la actualidad junto a Fernando “el Pumita” Martínez, dueño del cinturón AMB supermosca y es el 43° en toda la historia del boxeo nacional.

¡MIRCO CUELLO CAMPEÓN MUNDIAL! Demoledor combate del argentino, que vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y se adueñó del cetro interino pluma AMB ante la mirada de Mike Tyson.#BoxeoDePrimera pic.twitter.com/hVQOwTgHtl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 8, 2025

El rionegrino Christian Luis protagonizó un polémico combate ante el cubano Mike Pérez.

En tanto, en el combate que tuvo como protagonista al roquense Christian El Potro Luis ante el cubano Ismaikel Mike Pérez, donde estaba en juego el título intercontinental crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, quedó sin decisión luego de que el cubano lanzara un golpe después de la campana del cuarto asalto al argentino.

Al cierre del asalto, el cubano golpeó a Christian Luis luego del sonido de la campana y el roquense quedó afectado cayendo primero al piso y luego intentó rehabilitarse en su rincón.

No pudo recuperarse en los cinco minutos que establece el reglamento para estos casos. El argentino no pudo continuar y todo terminó en No Contest.

El médico atendió al rionegrino y confirmó que no podía seguir. Finalmente, el fallo de la pelea fue sin decisión y la corona continúa en manos del cubano. No hubo descalificación para Pérez, tampoco fueron a las tarjetas y el fallo generó polémica y muchas dudas.

En el combate, Pérez se mostró superior en los dos primeros rounds, pero luego Luis creció y llegó con buenos impactos sobre el cubano. El cuarto round fue el mejor del roquense.

Por su parte, en el combate súper pluma, el argentino Josué Agüero venció por puntos al mexicano Diego Ortiz Aleman, en fallo unánime y ganó el campeonato AMB Gold.