Alejandro Garnacho se va del Manchester United y ya tendría un acuerdo con otro club de la Premier

Alejandro Garnacho tendría todo acordado para seguir en otro equipo de la Premier League.

Alejandro Garnacho se despide como jugador del Manchester United. Sin lugar en el plantel principal y con cierto distanciamiento del entrenador Ruben Amorim, el argentino tendría ya arreglada su salida de los Diablos Rojos con destino a otro club europeo, precisamente de la Premier League.

Garnacho no ha tenido meses positivos en el Manchester United desde el arribo de Amorim a fines del año pasado. Fue suplente, además de ser sustituido en varias ocasiones, y todo terminó de romperse luego de la final de la Europa League ante el Tottenham.

Por eso su salida es inminente ya que tampoco está realizando los trabajos de pretemporada con el elenco inglés.

Dondé jugará Garnacho y qué resta para su salida del Manchester United

El periodista Fabrizio Romano, especialista a nivel mundial en mercado de pases, aseguró que hay un «acuerdo cerrado por el lado del jugador“ para arribar a otro equipo que milita en la Premier League: Chelsea.

El elenco dirigido por Enzo Maresca viene de coronarse en el Mundial de Clubes 2025 y desde hace algunas semanas negocia para hacerse de los servicios de Alejandro Garnacho. El nacionalizado argentino, nacido en Madrid, rechazó ofertas del Napoli, del fútbol árabe y español, priorizando su deseo de permanecer en el fútbol inglés.

Su anhelo estaría próximo a concretarse pero todo depende de cuánto estén dispuestos los Blues a desembolsar por el Bichito.

Manchester United no lo dejará partir por menos de 80 millones de euros dado que consideran que Garnacho tiene un gran potencial y necesitan, además, recuperar cierto monto invertido en este mercado de pases.

De palabra estaría todo acordado y la transacción está próxima a concretarse.