Flavio Briatore habló sobre la crisis de Alpine y su plan para 2026: el guiño a Colapinto

Después de la frustración de Alpine en el GP de Hungría de Fórmula 1, en el que Franco Colapinto y Pierre Gasly finalizaron en las últimas posiciones (18° y 19°) y el argentino sufrió las dos paradas en boxes más largas del año, Flavio Briatore, principal asesor de la escudería, envió un mensaje de aliento en Instagram y centró la mirada en el futuro de la escudería.

La situación de Alpine es crítica porque marcha último en el campeonato de Constructores con apenas 20 puntos y sus pilotos, en su momento Jack Doohan y ahora Franco Colapinto, todavía no sumaron unidades en la temporada.

En este escenario, Flavio Briatore publicó un mensaje motivacional acompañado de cuatro fotos (una de ellas junto a Colapinto) y dejó en claro que el gran objetivo es el 2026.

“Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Nos encontramos en una fase crítica de nuestro trabajo para el año que viene y sé que estamos haciendo avances positivos. Espero que todos vuelvan del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha”, escribió el directivo.

El argentino respondió con un “Vamos” y un emoji de fuerza, reflejando el apoyo al plan a largo plazo que plantea la dirección de Alpine.

Por qué el 2026 será clave para Alpine

La temporada 2026 marcará un cambio radical para el equipo francés porque dejarán de ser abastecidos por Renault y montarán una unidad de potencia Mercedes. Además, el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 podría reducir las diferencias entre los equipos.

Pese a ello, Colapinto y Gasly fueron duros tras la carrera en Hungría: “Una carrera para el olvido. No creo que tuviéramos tan mal ritmo, pero fue un desastre. La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores”, analizó Colapinto.

“No podemos estar satisfechos con el resultado de hoy, aunque nuestra ejecución haya sido correcta. Al final, simplemente somos demasiado lentos”, remarcó Gasly.

Alpine ya confirmó que no introducirá mejoras en el monoplaza para lo que resta de 2025, por lo que los pilotos deberán exprimir al máximo el A525 en las diez carreras restantes.

La agenda de carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1

GP de Países Bajos: domingo 31 de agosto a las 10

GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00