Murió Humberto Zambón, histórico economista de Neuquén y referente de la Universidad del Comahue

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Humberto Zambón, un pilar histórico de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), economista de consulta obligada y figura clave en la formación académica e institucional de la provincia de Neuquén.

Zambón era Contador Público y Licenciado en Economía. A lo largo de su extensa trayectoria en la casa de altos estudios comahuense, ocupó los cargos de vicerrector, decano de la Facultad de Economía y Administración (FAEA) y director del departamento de Economía, marcando a fuego el perfil académico de generaciones de profesionales de la región.

Trayectoria, distinción Honoris Causa y labor legislativa

Su compromiso académico e institucional lo llevó a obtener en 2014 la máxima distinción otorgada por la universidad: el título de Doctor Honoris Causa de la UNCo. Además, fue reconocido con una mención especial por el Ministerio de Educación de la Nación por la redacción de sus libros de texto económicos.

En el plano público y municipal, Zambón también dejó una huella directa en la organización de la capital neuquina:

Concejal de Neuquén capital: se desempeñó en el Deliberante local aportando su visión técnica y social.

se desempeñó en el Deliberante local aportando su visión técnica y social. Convencional Constituyente: participó activamente en la redacción de la Carta Orgánica municipal entre diciembre de 1994 y marzo de 1995.

participó activamente en la redacción de la entre diciembre de 1994 y marzo de 1995. Divulgador económico: mantuvo una prolífica labor de investigación y fue autor de numerosos libros. El último de ellos, «Hablemos de Economía III», fue presentado en marzo de 2025 y declarado de interés legislativo. En sus últimos años, sus columnas de opinión continuaron analizando la coyuntura con agudeza.

El dolor de la Universidad Nacional del Comahue y la despedida de Rolando Figueroa

La noticia generó una profunda conmoción en las aulas de la universidad y en el arco político regional. Las autoridades y la comunidad universitaria manifestaron sus condolencias a familiares y allegados, destacando a un docente que «siempre iluminó con sus conocimientos».

Lamento profundamente el fallecimiento del profesor Humberto Zambón, un referente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, con quién tuve el privilegio de compartir muchos momentos a lo largo de su trayectoria.



Despido con tristeza a un hombre comprometido con la educación… — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 8, 2026

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, expresó sus condolencias públicas a través de sus redes oficiales:

«Lamento profundamente el fallecimiento del profesor Humberto Zambón, un referente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, con quien tuve el privilegio de compartir muchos momentos a lo largo de su trayectoria. Despido con tristeza a un hombre comprometido con la educación pública y con la formación de generaciones de neuquinos. Mi abrazo a sus familiares, amigos, colegas y estudiantes en este momento de dolor», escribió el mandatario provincial.