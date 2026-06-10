Mundial 2026: la Selección Argentina, los nervios del debut y la gran chance de Scaloni

La Selección Argentina tendrá un rápido desafío en el Mundial 2026. Los equipos que se colgaron las medallas en 1978 y 1986 sufrieron inesperados porrazos en los debuts de la siguiente cita y la Albiceleste de Lionel Scaloni tratará de cortar la racha. Que la tercera sea la vencida, el martes 16, contra Argelia.

El director técnico de Pujato ya se diferencia de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo con el primer paso para ser campeón. En noviembre del 2022, Arabia Saudita llenó de dudas a Argentina (2-1), que reaccionó y metió un perfecto camino hacia el título. El Flaco y el Doctor, en cambio, empezaron con el pie derecho, ante Hungría, en tierra criolla, y contra Corea del Sur, en México, donde hoy se levantará el telón de una nueva competencia ecuménica.

Manos arriba de Kempes y Cía. Impacto de Camerún. Diego a Grecia en el 94. Debuts marcados a fuego.

Argelia, para borrar las pálidas ante Bélgica y Camerún

En este Mundial 2026, Scaloni intentará revertir la historia ante un Argelia, que, a priori, es el más complejo del grupo J, donde también están Austria y Jordania. En 1982, la Albiceleste fue sorprendida por Bélgica, y ocho años más tarde, en Italia 1990, el verdugo fue Camerún. Ambos terminaron 1-0 y significaron duros mazazos.

En esta cita mundial volverán a clasificar los mejores terceros y eso representa un atajo, incluso, para los equipos grandes. De hecho, en el torneo de 1990, Argentina finalizó en esa posición en el grupo B, detrás del equipo africano y Rumania. Por eso el cruce fue con Brasil y llegó el inolvidable 1-0 con gol de Claudio Caniggia.

De nuevo en el rubro debut, hay algunos que quedaron marcados a fuego, desde el inolvidable 4-0 a Grecia en 1994, cuando Diego Maradona hizo su último gol “mundial”; o el olvidable 1-1 con Islandia, en 2018, cuando Messi falló un penal y ya se veía venir una cita compleja en tierras rusas.

Scaloni lo quiere ganar, Maza le pone picante

Al margen de las estadísticas, lo que está claro es que en la previa del Mundial que arrancará en las próximas horas, Scaloni siente que el primer partido es clave. Y así lo hizo saber antes del amistoso contra Islandia, especialmente por la ola de lesiones. “Viendo todo lo que está pasando, me preocupa. El partido lo vamos a jugar, lo vamos a jugar al máximo, pero si no estaría, tendríamos mucha más tranquilidad para poder preparar el de Argelia”, afirmó.

Enfrente lo toman con una verdadera final e Ibrahim Maza, volante que es compañero de Exequiel Palacios en Bayer Leverkusen, así lo confirmó: “Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”. Al toque, fue a fondo y agregó: “Ellos provocan mucho, pero tenemos que jugar con cabeza. Si Dios quiere lo haremos bien y venceremos a Messi”.

Messi, Almada y Lautaro, el tridente ofensivo que terminó ante Islandia y que sería titular contra Argelia. (Clarín Fotografía)

Argentina, con el cartel de campeón, se sabe favorita y queda claro que la situación es muy diferente a la previa del debut en 2022. Lionel Scaloni tiene claro cuál es su equipo de gala, incluso con recambios de lujo. Administrar esos recueros es su principal objetivo para esta Copa del Mundo.

Con números y pronósticos a su favor, está listo para el gran desafío. Y, claro, para ser el primer DT campeón del mundo con la Albiceleste que empieza la defensa con una victoria. O, al menos, sin derrota…

El equipo de gala

Dibu Martínez fue preservado en los dos amistosos, pero es fija para estar bajo los tres palos en el debut de Argentina en el Mundial 2026. Con el arquero asegurado, los otros 10 protagonistas serán los de gala y el que falte será porque no llega al ciento por ciento. Ahí, hay dos (o tres) casos en veremos: Nahuel Molina, Cuti Romero y Julián Álvarez.

El lateral corre desde atrás a Gonzalo Montiel, que ya tuvo minutos en la previa, el central viene de una lesión y Lisandro Martínez respondió bien contra Honduras, mientras que el 9 que se disputan Real Madrid y Barcelona, llega al límite y hay un recambio de lujo: Lautaro Martínez.

Ante esto, el 11 para jugar ante Argelia podría ser con Dibu; Montiel, Nico Otamendi, Lisandro y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister; Lionel Messi, Lautaro y Thiago Almada.

Este es el panorama a cinco días del partido y está claro que puede haber retoques, todo un clásico en la era de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. Nico Paz, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios o el Colo Barco hacen fuerza, son considerados claves y también pueden ganarse un lugar.