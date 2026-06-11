Mundial 2026: Maradona y Pelé serán homenajeados en la inauguración del Azteca

El 10 de Brasil y el 10 de Argentina tendrán su reconocimiento en un lugar donde hicieron historia. (Archivo)

Hoy será el puntapié inicial de un Mundial histórico, con 48 participantes y tres sedes. El telón se levantará en el estadio Azteca de México, donde la selección local se enfrentará con Sudáfrica, pero antes habrá una ceremonia inaugural muy especial, con menciones para Diego Maradona y Pelé.

El Coloso de Santa Úrsula fue testigo de dos de los títulos más importantes de la historia: Brasil del 70 y Argentina del 86. Sus 10 brillaron como nunca y levantaron los trofeos. El brasileño, la Jules Rimet y Diego la Copa Mundial de la FIFA.

Así luce el renovado estadio Azteca, a horas de la ceremonia inaugural. (AP)

Un Pelé líder y tricampeón

Edson Arantes do Nascimento fue el que encaminó la victoria de la Verdeamarela frente a Italia el 21 de junio de 1970. Fue 4-1, en un partido donde también marcaron Gérson, Jirzinho y Carlos Alberto -empató transitoriamente Roberto Boninsegna-.

Ese fue el único encuentro que disputó en el Azteca el combinado brasileño, que jugó sus cinco encuentros anteriores en el Jalisco de Guadalajara. El 10 cerró un círculo perfecto porque se coronó tricampeón del mundo, luego de los obtenidos en Suecia 58 y Chile 62.

Diego eterno

Por el lado de Maradona, se convirtió en campeón del mundo el 29 de junio de 1986, fecha en la que la Selección Argentina venció 3-2 a Alemania. No obstante, ya había escrito su nombre en la historia grande del Azteca desde una semana antes, el 22 de junio, con el tremendo doblete de la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol de Siglo’ ante Inglaterra, por los cuartos de final. Y como si fuera poco, se encargó de desplazar a Bélgica en la Semifinal del 25 de junio al ser el autor de los tantos del 2-0.

Diego, Pelé y el estadio mexicano como sede. Será el primero en recibir tres Mundiales.

El Azteca, único con tres Mundiales

Además del encuentro inaugural de hoy entre México y Sudáfrica, el estadio Azteca se convertirá en el único en la historia en albergar partidos de tres ediciones de la Copa del Mundo. Y después vendrán otras cuatro funciones.

Los cinco partidos que se disputarán en el Azteca

México vs. Sudáfrica, hoy (fase de grupos)

Uzbekistán vs. Colombia, miércoles 17 de junio (fase de grupos)

Chequia vs. México, miércoles 24 de junio (fase de grupos)

Partido de dieciseisavos de final, martes 30 de junio

Partido de octavos de final, domingo 5 de julio

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