Empezó el Mundial de Trail Running: cómo le fue a los regionales y cuándo compiten los demás

Con la participación de atletas de Neuquén y Río Negro, hoy comenzó el Mundial de Trail Running en Canfranc, España. La competencia seguirá hasta el domingo en una región que por primera vez recibe este evento y es considerada la segunda cordillera más importante de Europa.

La delegación nacional está compuesta por 38 corredores, 21 varones y 17 mujeres, con presencia en las cuatro modalidades del programa: Kilómetro Vertical, Classic (12 kilómetros), Short Trail (45K) y Long Trail (80K).

Entre ellos figuran los neuquinos Javier Carriqueo, Verónica Galván, Camila Quintulén y Roxana Flores, y los rionegrinos Marcos Vidoz, Patricio González, Ignacio Reyes, Javier Mariqueo y Emilia Giustiniani.

El Mundial abrió con el Kilómetro Vertical

La actividad se puso en marcha hoy con la prueba del kilómetro vertical. En mujeres, la caviahuense Verónica Galván fue la cuarta argentina mejor clasificada, con un tiempo de 59m51s, que la ubicó en el puesto 75 de la general. En hombres, Carriqueo completó el recorrido en 47m54s, resultado que lo dejó tercero entre los argentinos y 82° en la clasificación general.

El kilómetro vertical tuvo una ascensión de 6,4 kilómetros y acumularon 990 metros de desnivel positivo. La mayor parte se corrió por senderos de un imponente bosque de pinos negros hasta alcanzar la cima del monte Larraca.

El Short Trail, la prueba del viernes

Este viernes será el turno del Short Trail, una carrera de 45 kilómetros con 3.500 metros de desnivel positivo. Allí debutará la zapalina Roxana Flores, quien afronta su quinto Mundial con la Selección Argentina, también estarán presentes Javier Mariqueo de Bariloche y los debutantes Ignacio Reyes de Allen, y Emilia Giustiniani de Bariloche.

La largada será a las 3 de la madrugada, hora argentina, en un circuito que arranca con una exigente subida, para luego combinar en la segunda parte la ruta del Kilómetro Vertical.

Algunos puntos mas emblemáticos son la ascensión a La Moleta, con casi 1.500 metros de subida en apenas 6 km; la subida a Larraca, que prácticamente coincide con la prueba de KV, la zona de Loma Verde, donde se cruza la frontera con Francia; y el descenso desde el Collado Estiviellas, con sus 122 curvas hasta llegar a la meta en la famosa y pintoresca Estación Internacional de Canfranc.

Dos barilochenses en la prueba más exigente

Los barilochenses Marcos Vidoz y Patricio González estarán en la distancia Long Trail del Mundial. La carrera será este sábado a las 2 AM, hora Argentina.

La prueba principal del Mundial tendrá 81 kilómetros de recorrido con 5.400 metros de desnivel positivo acumulado, y es la más dura y exigente del certamen.

El trazado incluye la ascensión a La Moleta, el descenso al Valle de Izas, el paso por el Pico Rojo, Formigal y Canal Roya. Más de 25 kilómetros del recorrido se desarrollarán en territorio Francés, al cruzar la frontera hacia los Pirineos.

Quintulén y Carriqueo cierra con la Classic

La última jornada del Mundial tendrá presencia neuquina. Camila Quintulén y Javier Carriqueo serán parte de la prueba Classic, que se disputará este domingo.

La carrera tendrá un recorrido de 15 kilómetros con 820 metros de desnivel positivo, distribuidos en dos ascensos principales de 400 metros cada uno. El circuito contempla dos vueltas no idénticas que transcurren dentro de un bosque de pinos, en un terreno considerado «cómodo» y apto para un ritmo rápido, lo que promete una carrera explosiva y de mucha intensidad. El cronograma prevé la largada femenina a las 5.30 y la masculina a las 7.30 hora argentina.

