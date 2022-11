Mundial Qatar 2022: cómo quedarán las chances de la Selección tras el duelo entre Polonia y Arabia

Este sábado la Selección Argentina se juega su permanencia en el Mundial de Qatar 2022 enfrentando a México desde las 16.00, pero desde las 10:00 estará pendiente a lo que pase con los otros equipos que componen el Grupo C: Arabia y Polonia.



El resultado de este partido es de suma importancia para el equipo de Lionel Scaloni pensando en la tabla de posiciones, ya que el segundo del grupo enfrentará en octavos al ganador del grupo D, que tiene a Francia, Dinamarca, Túnez y Australia como protagonistas.



Argentina espera que Arabia no supere a Polonia ya que de esta manera llegaría a los 6 puntos, el máximo de unidades que puede sacar la Albiceleste en la fase de grupos tras caer en el debut contra los árabes.



En cambio, un triunfo de Polonia, que en el estreno igualó con México, equipararía la zona con una fecha por jugarse. Si se da un empate, la Selección, que no le queda otro camino que ganar, podría llegar a ser primero en el grupo.

Para meterse en la próxima instancia del Mundial, Argentina necesita dos triunfos si quiere seguir en carrera independientemente de lo que suceda en los otros encuentros.

En caso de que Polonia supere a Arabia Saudita y si Argentina empata, ya no podrá ser primera del grupo, pero una victoria ante Polonia le permitirá clasificarse, aunque habrá que ver la cantidad de goles del resultado entre polacos y árabes.

Si Argentina gana, definirá mano a mano con Polonia la clasificación y, de acuerdo a los goles, también la primera posición del grupo.

En caso de que Polonia y Arabia Saudita empaten, si la Argentina iguala con México seguirá en carrera, pero estará obligada a ganarle a Polonia 2-0 para no depender de otro resultado. Además, no podrá ganar el grupo.

Si Argentina gana, llegará con ventaja al partido con Polonia y el empate le servirá, aunque si gana y no lo hace Arabia Saudita, se quedará con el grupo.

En caso de que Arabia Saudita le gane a Polonia, si la Selección empata seguirá en carrera y tendrá que vencer a Polonia y esperar que México no haga lo propio con Arabia. En este caso, tendrá que aspirar al segundo puesto.

Si Argentina gana quedará segunda y deberá superar a Polonia y esperar una derrota de Arabia para ganar el grupo.