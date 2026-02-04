Nardoni se va de Racing: será futbolista de Gremio de Porto Alegre

Se confirmó la peor noticia para Racing: Juan Nardoni se va de la Academia. El mediocampista de 23 años dejará Avellaneda para continuar su carrera en Gremio de Porto Alegre. En uno de los peores momentos del ciclo Costas, el DT pierde una pieza fuerte para este 2026.

La operación se realizará en ocho millones de dólares por el 80% del pase del futbolista, más dos millones adicionales en objetivos a cumplir, que hasta el momento se desconocen. Solo restan detalles para la confirmación oficial por parte de los clubes, pero ya es un hecho. Al estar tan cerca de cerrar su venta, el volante no sumó minutos en el último encuentro de Racing, que fue derrota 3-1 frente a Tigre.

Nardoni fue un estandarte en la obtención de la Copa Sudamericana.

Cabe destacar que el 30% del jugador le corresponde a Unión de Santa Fe. Por este motivo, el Tatengue recibirá ese porcentaje de dinero de la suma total, que es alrededor de 2 millones y medio. Nardoni es otro futbolista que le deja un rédito económico a la Academia: en la etapa de Gustavo Costas, ya se fueron Maxi Salas (10 millones) y Tomás Avilés (9 millones) por una cifra

La salida del mediocampista se da en un contexto adverso para la Academia, donde todavía no sumo puntos en el Apertura y recibió siete goles en tres partidos jugados. Nardoni podría enfrentar a Racing en Copa Sudamericana, aunque solo sería en playoffs, ya que el equipo de Avellaneda y Gremio serán cabezas de serie en el sorteo.

En su paso por Racing, Nardoni disputó 126 partidos, convirtió cinco goles, realizó siete asistencias y fue figura clave para la obtención de tres títulos: Supercopa Internacional 2022, Copa Sudamericana 2024 y Recopa 2025.

Además, se conoció que la dirigencia encabezada por Diego Milito no buscaría un reemplazante en el mercado, aunque se realizaron algunos sondeos. A pesar de haber cerrado la ventana de transferencias en el futbol argentino, la Academia puede incorporar un jugador hasta el 10 de marzo por la venta de Nardoni.