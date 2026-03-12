Neuquén recibe la primera fecha de la Liga Nacional de Clubes de patín carrera

Campanazos en Ciudad Deportiva, que será escenario del certamen entre el viernes y el domingo. (Foto: Matías Subat)

La Liga Nacional de Clubes de patín carrera pondrá primera en Neuquén y se vienen tres días a fondo en la pista de la Ciudad Deportiva desde el viernes hasta el domingo.

Habrá cinco equipos locales y llegarán los mejores del país para buscar sumar puntos importantes en una competencia que tendrá cuatro fechas.

Alta Barda es el dueño absoluto de la LNC desde 2018. Encadenó seis títulos y por eso dos copas Challenger descasan en las vitrinas del club. Obviamente parte como uno de los favoritos y buscará sostener la racha. Leones del Sur, de gran 2025, Independiente, San Lorenzo y la Escuela Municipal de Plottier completan el quinteto de locales.

Leones del Sur viene de una temporada muy positiva.

Habrá 250 patinadores en acción en la pista capitalina. Neuquén tendrá cerca de un centenar de representantes y más atrás aparece Mar del Plata, con una nutrida cantidad de clubes. Claro que en los últimos tiempos, los rivales de Alta Barda fueron Cermun de José C. Paz y Malvinas de Rosario. Ahí, seguramente, estará planteada la lucha por los puestos de vanguardia.

La armada neuquina estará liderada por los mundialistas Lucía Monje (AB), Franco Carrasco (LdS), quienes ya corren en mayores, y Benjamín Gader, quienes siguen firmes en los planteles estables de la Selección Argentina. También estará Francisco Reyes Petrelli, quien volverá a ponerse la casaca de Alta Barda.

Si de visitantes ilustres se trata, estarán Ken y Akemi Kuwada, con la casaca de Once Unidos de Mar del Plata, Naiara Sagasti con la de Villa Urquiza; Juan Cruz Livolzi, en Racing; y Ezequiel Tuya, de Malvinas, entre otros.

Las divisiones federadas serán primera, juveniles, cuarta, quinta y sexta, y también serán de la partida los promocionales, masters e intermedia. Este viernes, en la primera jornada, se correrán los 100 metros, con clasificaciones, semifinal y final; y más tarde será el turno para las carreras de largo aliento, con los 5.000 y 15.000 metros por eliminación.

Alta Barda ya tiene dos copas Challenger y va por más.

De esta manera, Neuquén recupera una de las fechas de la Liga Nacional, que después tendrá continuidad en San Juan, Mar del Plata y Santa Fe, durante los meses de julio, septiembre y noviembre.

Con seis títulos al hilo (2018, 2019 y desde 2022 hasta 2025), Alta Barda buscará dar el primer paso firme hacia su séptima corona. Los marplatenses, Cermún, Malvinas y Leones buscarán dar el golpe y sorprender en la jornada inaugural.