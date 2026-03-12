Un trail con 1.400 corredores que desafiarán hasta 100 kilómetros de senderos en Bariloche

Bariloche100 es una carrera de trail que se gestó en 2022 y crece de manera exponencial. Foto: Gentileza Emprotur

Unos 1.400 corredores participarán este sábado de uno de los eventos deportivos más importantes del trail running en la Patagonia, la Bariloche 100, una competencia que convoca a recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad.

El evento contará con seis distancias competitivas: 100K, 80K, 57K, 42K, 27K y 12K, que recorrerán distintos senderos de montaña y circuitos naturales de la ciudad. Cada recorrido propone un desafío diferente, atravesando bosques, filos de montaña y sectores con vistas privilegiadas del lago Nahuel Huapi y la cordillera de los Andes.

Desde las 2 de la madrugada se realizará las largadas desde distintos puntos de partida, pero todas las distancias terminarán en el Centro Cívico.

Los recorridos atraviesan algunos de los circuitos naturales más representativos de Bariloche, incluyendo sectores del parque municipal Llao Llao, senderos de montaña y zonas cercanas al lago Nahuel Huapi y al lago Moreno. En el caso de las distancias más largas, los atletas alcanzan importantes desniveles y transitarán por los cerros Otto, San Martín, Bella Vista y el Filo de las Cabras del cerro López.

Martín Raffo, organizador de la Bariloche 100, y Francisco Navarro, director de Deportes Federados del municipio, brindaron detalles sobre la nueva edición de la competencia y destacaron que la premisa es que «la experiencia de los corredores tiene que ser algo que se destaque» para que no existan senderos con alta carga de participantes.

La Bariloche 100 nació en 2022 con poco más de 520 participantes y con los años se consolidó como una de las competencias de trail más importantes del país.

En la edición 2025 participaron 920 corredores, con presencia de atletas de distintos países y una amplia mayoría de competidores provenientes de otras ciudades argentinas; y para este 2026 hay 1.400 inscriptos de los cuáles el 20% son extranjeros.