Newell’s venció a Estudiantes y es el único líder en la Liga Profesional

Newell’s alcanzó la punta en soledad del torneo de la Liga Profesional , al vencer de visitante a Estudiantes, en La PLata, por 2 a 0 en partido de la quinta fecha.

Los goles del conjunto rosarino, con una gran campaña de cuatro triunfos y un empate, fueron anotados por Ramiro Sordo y Juan Garro, los dos en el complemento. Tiene 13 unidades y le sacó dos al ahora escolta, Gimnasia.

El partido arrancó con Estudiantes siendo dominador del campo y balón, sin que el rival pudiera darle lucha en el mediocampo. El Pincha exhibió mucha dinámica, con la latente peligrosidad de Mauro Boselli, quien tuvo el primero a los 15′ con un cabezazo entre Lema y Ditta, pero balón se fue muy cerca del palo derecho de Macagno.

Cinco minutos más tarde, llegaría la primera polémica de la noche cuando Boselli fue derribado en el área por un manotazo de Lema que el árbitro Baliño y el VAR ignoraron.

A los 43′ tras un centro al área, falló Macagno, cabeceó Noguera y entre Díaz y Rogel se molestaron y no pudieron darle de cabeza al arco rosarino. Era la última del primer tiempo, donde el Pincha fue más.

Sin embargo en el complemento, si bien la posesión del balón siguió siendo del Pincha, las contras y la efectividad fueron de la Lepra, que a los 11′ y gracias a un golazo de Ramiro Sordo, lo pasó a ganar.

