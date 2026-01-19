La sugerente frase de Paulo Dybala que retumba en La Boca

Cuando la expectativa por Paulo Dybala empezaba a bajar cambios en Boca, una declaración a la pasada desde Roma sacudió cada centímetro de la oficina de Juan Román Riquelme e ilusionó a todo el pueblo bostero porque la dijo la propia Joya. Minutos después de haber recibido el premio a Mejor Jugador del Partido por su gol y asistencia en el triunfo 2-0 de la Loba sobre Torino, el delantero hizo eco de los rumores que sobrevuelan por la capital italiana acerca de su futuro.

“No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”, expresó el N°10 en DAZN y no tardó en encender nuevamente la chispa de la esperanza en el Xeneize, donde Leandro Paredes, amigo y compañero de Selección, lo espera con los brazos abiertos.

Dybala permanecería en Roma hasta mediados de este 2026, momento en el que finaliza su contrato, aunque la prensa local viene sosteniendo hace ya varios días que la dirigencia abrió conversaciones para intentar renovarle con una considerable reducción salarial.

«No hay otros jugadores de tanta calidad»

Si bien suele dar sobradas muestras de su talento cada vez que juega en el Olímpico y su propio técnico Gian Piero Gasperini admitió que en su plantel “no hay otros jugadores de tanta calidad”, las dolencias físicas le fueron quitando el protagonismo absoluto que tenía temporadas atrás.

En la actual 2025/26, el cordobés de Laguna Larga lleva 20 partidos, 13 como titular, con tres goles y misma cantidad de asistencias. Solo completó cinco y se perdió otros siete por haber estado en la enfermería. Todavia sueña con jugar el Mundial, pero está claro que necesita continuidad.

El cordobés fue el mejor de la cancha en el triunfo de Roma contra Torino. (AS Roma)

Consciente de que en un puñado de meses podría sumarlo a costo cero (solo deberá pagarle el contrato), ya que quedará libre en caso de no extender su vínculo, Boca activó hace ya tiempo el operativo seducción. Además de las primeras averiguaciones de Román y del viaje express de Leandro Paredes en plenas vacaciones para intentar convencerlo de que vista en este 2026 la camiseta de Boca, club del cual confesó que es hincha.