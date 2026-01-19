Gallardo cumplió 50 y habló a corazón abierto: «No está mal reconocer que hubo errores»

Marcelo Gallardo (Merlo, 18 de enero de 1976) llegó a los 50 y antes del festejo, realizó una extensa entrevista con el canal oficial de River. Eligió la sinceridad como punto de partida para encarar el nuevo año, reconoció errores y asumió sin rodeos que 2025 fue un golpe duro. Así y todo, se mostró revitalizado y con energía renovada. Varias veces habló de «redoblar la apuesta».

El Muñeco aceptó que River no estuvo a la altura y que él es el principal responsable: “Fue un año de frustración deportiva, claramente… cometimos errores, no fuimos lo que podíamos haber sido y, sin embargo, también deja muchas enseñanzas”. Un diagnóstico crudo, poco habitual en alguien acostumbrado a sostenerse desde la fortaleza y las victorias.

El DT explicó que el golpe no fue solo deportivo. “No fue fácil, no solamente por no cumplir ninguno de los objetivos”, repasó, y reconoció que hubo un desgaste emocional profundo, alimentado por derrotas seguidas, situaciones inesperadas y problemas personales que lo golpearon. “Hasta en un momento decía ‘este año tiene que terminar’”, confesó, graficando el peso de una temporada que se hizo cuesta arriba.

«Nos equivocamos»

Marcelo Gallardo fue un paso más allá y habló de aprendizaje. “No está mal reconocer que hubo errores, que nos equivocamos, no te hace menos bueno ni menos malo”, reflexionó. Y dejó en claro que el fracaso no lo quebró: “Yo no descreo de mí, nunca dejé de creer en mis posibilidades”. Para el DT, el verdadero desafío aparece después del golpe, según retrató en la profunda entrevista: cómo recomponerse sin perder convicciones.

En la interna del plantel y también en la dirigencia, aseguran que lo ven distinto. “Cuando terminó el año dije ‘listo, se acabó, nos volvemos a enfocar’… yo sentía que había que reenergizarse y volver a atacar. Bueno, así me siento yo”, afirmó. Un Gallardo más humano, que incluso se permitió hablar de “situaciones personales difíciles” durante 2025, pero que hoy se muestra “lúcido, contento, feliz y agradecido”.

Adiós al líder inalterable

El entrenador contó que empezó a romper con la imagen del líder impenetrable: “Antes por ahí no lo decía, ahora sí: no tengo un buen día y lo digo. No está mal… sufrimos entre todos y nos alegramos entre todos”, sostuvo, convencido de que la cercanía también construye competitividad.

Con la mirada puesta en 2026, el Muñeco habló del impacto de la era digital, de la ansiedad por “quemar etapas” y de la necesidad de sostener procesos en un contexto que empuja al apuro. En ese escenario, su obsesión sigue siendo la misma: que River tenga identidad. “Podés ganar o perder, pero no podés no tener un estilo”, sentenció.

Los últimos héroes de Madrid

Gallardo también dedicó palabras a los referentes que se fueron y a los que deberán tomar la posta. “Mi valoración para ellos es enorme… el recuerdo nunca va a morir”, dijo sobre los héroes de Madrid, y marcó a los nuevos líderes que empiezan a asumir protagonismo desde adentro del club: «Tenemos una línea de chicos que han nacido en el club, que se han formado acá, que han jugado en la Selección, en Europa, caso de Montiel, Martínez Quarta, Pezzella; seguimos teniendo a Armani, Juanfer que tiene un liderazgo futbolístico natural, ellos van agarrando la posta y asumiendo un rol más protagónico«.

Por último, el Muñeco dejó un mensaje directo para la gente, a la que volvió a poner en un lugar central incluso en un año adverso. “¿Cómo no le voy a agradecer al hincha?”, se preguntó, con énfasis, al valorar el acompañamiento y también la exigencia que sintió a lo largo de 2025.

Con el golpe ya asimilado y la energía renovada, Marcelo Gallardo bajó una consigna clara hacia adelante: “Más allá de un año donde nos frustramos de manera inesperada, redoblar la apuesta es una máxima para nosotros”.