No habrá doble fecha FIFA para la Selección Argentina: jugará un solo amistoso en noviembre

El equipo de Scaloni tendrá un solo rival en la fecha FIFA de noviembre: Angola.

La Selección Argentina solo va a jugar un partido y será frente a Angola, un combinado bastante menor dentro del panorama mundial y que tiene un récord muy interesante: es el combinado que menos goles recibió en la historia de la Copa del Mundo, con dos al cabo de una sola participación. El partido se jugará en Luanda, África, el 14 de noviembre.

La noticia despertó polémica en las redes sociales y tiene que ver con la suspensión del segundo encuentro de la doble fecha FIFA de noviembre.

Argentina no logró cerrar a tiempo un nuevo amistoso. Hubo muchos rumores que involucraron a las fechas FIFA de octubre y de noviembre, con una gira en China que se terminó suspendiendo y derivó en arreglos a último momento con Venezuela y Puerto Rico, con partidos que tuvieron un aforo bastante pobre.

En cuanto a la fecha FIFA de noviembre, hubo muchos rivales rumoreados. Se habló de Qatar, India, Bangladesh, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y hasta Marruecos.

En tanto, un periodista deportivo marroquí contó que AFA pidió 10 millones de dólares para poder disputar un partido amistoso con ellos, aparte de algunas otras condiciones que tenían que ver con instalaciones para poder entrenar.

Nada de esto pudo llevarse a cabo y Argentina solo jugará frente a Angola el próximo mes. Hay razones que también tienen que ver con el dinero, pero también razones que exponen mucho a la AFA, cuya gestión de amistosos tal vez no sea la mejor para el nivel del equipo nacional.

Mientras la Albiceleste va a jugar solo contra este país africano, Brasil lo hará ante Senegal y Túnez, Uruguay chocará con Estados Unidos y México, Perú medirá fuerzas con Chile y Rusia y Colombia se topará con Nueva Zelanda y Australia.