Nuevo competidor para Colapinto: Alpine anunció al reemplazante de Doohan
El irlandés Alex Dunne, ex piloto de McLaren, se sumará a la escudería francesa tras la salida del australiano Jack Doohan.
Alpine anunció en las últimas horas la salida de la escudería del australiano Jack Doohan, el piloto al que Franco Colapinto reemplazó a mediados de 2025, cuando se quedó con su butaca en el Gran Premio de Emilia-Romagna.
Tras esa decisión, el equipo francés se movió rápido y fichó a una de las máximas promesas del automovilismo mundial: el irlandés Alex Dunne, de 20 años, quien viene de finalizar 5° en la Fórmula 2. El año pasado cortó su vínculo con McLaren y ya tiene su butaca asegurada para 2026.
Dunne fue tendencia durante la primera práctica del GP de Austria de la temporada pasada, cuando debutó en la Fórmula 1 y sorprendió al marcar el cuarto mejor tiempo con el auto del campeón Lando Norris, quedando a solo 69 milésimas de su compañero Oscar Piastri, líder de la tanda.
El irlandés, contando grandes premios y carreras sprint, sumó dos triunfos y ocho podios en 2025. Ahora, junto con Kush Maini y Gabriele Mini, integrará el programa de jóvenes talentos de Alpine, mientras disputará una temporada más en la Fórmula 2.
Alpine, con un equipo renovado
De cara a una nueva temporada que ilusiona a los fanáticos de Colapinto y de la escudería francesa, principalmente por los cambios en el monoplaza, Alpine presentará varias caras nuevas.
Con Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos titulares, los reservas serán el estonio Paul Aron —cuyo contrato vence a fin de año— y el indio Kush Maini. En cuanto a los jóvenes valores, Alex Dunne se suma al italiano Gabriele Mini, quien forma parte de la academia desde 2023 y este año será su compañero en la F2.
