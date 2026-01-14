Nuevo competidor para Colapinto: Alpine anunció al reemplazante de Doohan

Alpine anunció en las últimas horas la salida de la escudería del australiano Jack Doohan, el piloto al que Franco Colapinto reemplazó a mediados de 2025, cuando se quedó con su butaca en el Gran Premio de Emilia-Romagna.

Tras esa decisión, el equipo francés se movió rápido y fichó a una de las máximas promesas del automovilismo mundial: el irlandés Alex Dunne, de 20 años, quien viene de finalizar 5° en la Fórmula 2. El año pasado cortó su vínculo con McLaren y ya tiene su butaca asegurada para 2026.

Dunne fue tendencia durante la primera práctica del GP de Austria de la temporada pasada, cuando debutó en la Fórmula 1 y sorprendió al marcar el cuarto mejor tiempo con el auto del campeón Lando Norris, quedando a solo 69 milésimas de su compañero Oscar Piastri, líder de la tanda.

El irlandés, contando grandes premios y carreras sprint, sumó dos triunfos y ocho podios en 2025. Ahora, junto con Kush Maini y Gabriele Mini, integrará el programa de jóvenes talentos de Alpine, mientras disputará una temporada más en la Fórmula 2.

Alpine, con un equipo renovado

De cara a una nueva temporada que ilusiona a los fanáticos de Colapinto y de la escudería francesa, principalmente por los cambios en el monoplaza, Alpine presentará varias caras nuevas.

Con Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos titulares, los reservas serán el estonio Paul Aron —cuyo contrato vence a fin de año— y el indio Kush Maini. En cuanto a los jóvenes valores, Alex Dunne se suma al italiano Gabriele Mini, quien forma parte de la academia desde 2023 y este año será su compañero en la F2.