Nuevo dolor de cabeza en River: Germán Pezzella salió lesionado a días de la Copa Libertadores

Pezzella salió en camilla y entre lágrimas en el encuentro ante Independiente. (FBaires)

Germán Pezzella salió lesionado entre lágrimas en el duelo entre Independiente y River en el Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El defensor abandonó la cancha a los 43 minutos del primer tiempo en camilla.

El campeón del mundo se dobló la rodilla izquierda tras una disputa con Walter Mazzantti y fue atendido por el cuerpo médico de River. El experimentado zaguero rompió en llanto automáticamente y debieron retirarlo en camilla. Sebastián Boselli ingresó en su lugar.

PEZZELLA LESIONADO EN RIVER ❌ El defensor quedó muy dolorido tras una disputa con Mazzantti



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tq10xlwCIQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

De esta manera, su lesión genera un nuevo dolor de cabeza para el entrenador Marcelo Gallardo , ya que el defensor se suma a las bajas de Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz en esa misma zona del campo.

Con este panorama, si ninguno de los lesionados logra recuperarse un tiempo, River deberá enfrentar a Libertad en Asunción la próxima semana por la Copa Libertadores con una zaga central inédita, conformada por Sebastián Boselli y Ulises Giménez.