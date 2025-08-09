Independiente y River empataron sin goles el clásico en Avellaneda

River igualó 0-0 con Independiente en el Estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Para el duelo, Marcelo Gallardo realizará una sola modificación respecto al equipo que goleó a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina. El punto conseguido dejó al Millonario como líder de la Zona B junto a San Lorenzo.

A los 4 minutos, en la primera acción clara y tras una buena jugada colectiva, el Millonario estuvo cerca con un remate desviado de Matías Galarza Fonda, quien en la siguiente jugada fue amonestado por una infracción contra Federico Vera.

Después del cuarto de hora, el partido decayó y ningún equipo logra imponerse desde el juego y se alterna el dominio.

Hasta que a los 33, el delantero uruguayo Matías Abaldo recibió un pase de Walter Mazzanti y sacó un disparo en el área que terminó en las manos de Franco Armani. Fue la más clara para el Rojo, en su primer remate al arco.

A los 39, Armani salvó a River tras un gran pase de Abaldo para Mazzanti, quien encaró al área para definir en el mano a mano pero el arquero santafesino logró evitar el tanto con los pies. Antes del cierre, a los 42 minutos, se retiró lesionado Pezzella.

El defensor campeón del mundo salió por un fuerte dolor en su rodilla izquierda y fue reemplazado por Sebastián Boselli.

En el final de la etapa, a los 47, Armani salió a cortar un ataque de Independiente y chocó con su hombro a Walter Mazzantti, quien cayó en el área. Los jugadores del Rojo reclamaron penal, pero Nazareno Arasa dejó seguir la acción.

En el segundo tiempo, ingresaron Giuliano Gallopo y Juanfer Quintero en el Millonario, en lugar de Enzo Pérez y Santiago Lencina. A los 6, Santiago Montiel marcaba el 1-0 con una definición brillante, pero el juez anuló la acción por un fuera de juego previo de Matías Abaldo, cuando bajó el balón de cabeza antes del disparo.

Nuevamente a los 16, Walter Mazzantti anotó para el Rojo, pero Federico Vera se encontraba en posición adelantada. Mazzantti le ganó a Montiel en el área y la pelota entraba tras un pique, pero Vera partió apenas adelantado según confirmó el VAR.

A continuación, Miguel Borja definió al segundo palo de Rodrigo Rey, pero el colombiano estaba inhabilitado por izquierda antes de vencer a Rey a los 20. En otra buena acción a los 26, Armani evitó el gol de Independiente en dos oportunidades. En primer término con su pierna y la segunda tapada fue ante Luciano Cabral, que remató dentro del área.

En el final el arquero de River salvó nuevamente su arco tras un remate de Santiago Montiel.

La formación de River para enfrentar a Independiente

Armani; Montiel, Pezzella, Rivero, Acuña; Castaño, Pérez, Galarza; Lencina, Borja y Colidio. DT: Marcelo Gallardo.