El VAR fue protagonista en Independiente vs. River: todas las polémicas del clásico

Independiente y River igualaron sin goles en el Estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un clásico que no estuvo exento de polémicas. El arbitraje de Nazareno Arasa con Jorge Baliño en el VAR, se llevó casi todas las miradas por los goles anulados.

En el segundo tiempo, se anuló un golazo de Santiago Montiel . Si bien su disparo fue espectacular, el

VAR confirmó que Matías Abaldo, quien le bajó la pelota, partía por un milímetro en posición adelantada y la decisión generó polémica.

¡ERA UN GOLAZO! Santiago Montiel sacaba un remate espectacular y marcaba el 1-0 ante River pero no suma por offside previo de Abaldo. pic.twitter.com/uBkizqZNak — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

Escasos minutos después, llegó la segunda polémica del encuentro para el Rojo. Mazzanti le ganó la posición a Gonzalo Montiel y la pelota terminó en la roja tras un rebote de Armani. Sin embargo, el VAR intervino nuevamente y anuló el gol por una posición adelantada de Federico Vera.

MUY FINA 🧐 Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera



MUY FINA 🧐 Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera

Por último, a los 20 minutos, Miguel Borja recibió de Facundo Colidio, definió muy bien al segundo palo ante Rey pero se encontraba adelantado. En este caso, fue bastante evidente, a diferencia de los anteriores.