Octavos de final confirmados en el Mundial 2026: así serán los cruces, con días y horarios
Este sábado irán los primeros dos juegos: Canadá-Marruecos y Francia-Paraguay.
En una jornada marcada por la sufrida victoria de Argentina en tiempo suplementario sobre Cabo Verde (3-2), el último pasajero de los octavos de final fue Colombia, que derrotó a Ghana por 1-0 y completó el G16. Los criollos se medirán a Egipto, los cafeteros a Suiza y si pasan de ronda, se verán las caras en los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina y Colombia se sumaron a Canadá, Marruecos, Brasil, Noruega, Paraguay, Francia, México, Inglaterra, España, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Suiza y Egipto. El Mundial no tiene respiro y los ocho juegos de octavos de final se disputarán desde este sábado 4 de julio hasta el martes 7. Serán dos por jornada, antes del primer día libre del torneo, que será el miércoles 8.
El primer integrante del G8 se conocerá este sábado desde las 14, cuando se midan Canadá-Marruecos, y en el segundo turno, la Paraguay de Gustavo Alfaro buscará el milagro ante Francia, gran candidato al título.
Este es el programa de los octavos de final: días y horarios
Sábado 4 de julio
Canadá-Marruecos | 14:00 | Houston
Paraguay-Francia | 18:00 | Filadelfia
Domingo 5 de julio
Brasil–Noruega | 17:00 | Nueva Jersey
México–Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México
Lunes 6 de julio
España–Portugal | 16:00 | Dallas
Estados Unidos–Bélgica | 21:00 | Seattle
Martes 7 de julio
Argentina–Egipto | 13:00 | Atlanta
Colombia–Suiza | 17:00 | Vancouver
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