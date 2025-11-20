Orgullo rionegrino: Javier Mariqueo y Silvia González ganaron los 33K del Patagonia Bariloche by UTMB

El barilochense Javier Mariqueo hizo valer la localía y se quedó con el primer puesto en los 33 kilómetros Nahuel Huapi, una de las seis categorías que integran el circuito mundial Ultra Trail Du Mont Blanc (UTMB), el más prestigioso del mundo del trail running. Es la primera vez que este evento se disputa en Bariloche y la cuarta en territorio argentino.

Mariqueo completó el trazado en 2h52m24s y superó a uno de sus compañeros del seleccionado argentino: el esquelense Hugo Rodríguez, que fue segundo con 3h00m12s. El tercer lugar quedó en manos del bonaerense Ezequiel Pauluzak, quien finalizó en 3h05m55s.

Entre las mujeres, la victoria quedó para la viedmense Silvia González Victorica, que cerró su participación en 3h38m03s. La neuquina Verónica Galván, oriunda de Caviahue, fue segunda con 3h42m22s, mientras que María Belén Cabrera completó el podio apenas siete segundos detrás (3h42m29s).

La largada fue a las 6:30 en el Complejo Los Baqueanos, el mismo punto desde donde, una hora antes, se había puesto en marcha la prueba de 55K Bella Vista, dominada por corredores europeos. En esa distancia, el noruego Anders Kjaerevik y la española Anna Tarasova se quedaron con la victoria en sus respectivas generales.

Bella Vista 55K

Kjaerevik completó el recorrido en 5h23m07s, con el francés Valentin Benard muy cerca durante buena parte de la carrera y finalmente segundo con 5h24m16s. El podio masculino lo cerró el cordobés radicado en San Juan Brian Palacios, que cruzó la meta en 5h29m01s.

Más atrás llegaron varios representantes argentinos, con destacadas actuaciones regionales: Gastón Cambareri fue cuarto (5h36m51s); Ignacio Reyes, de Allen, terminó quinto (5h37m50s); sexto quedó el neuquino Franco Paredes Reyes (5h45m27s); séptimo Adrián Gaspar (5h46m54s) y octavo el mendocino radicado en Neuquén Germán Dorhmann (5h58m32s).

En damas, Tarasova ratificó su favoritismo y no solo ganó la rama femenina, sino que además se metió entre los diez mejores de la clasificación general, con 6h06m56s. El segundo lugar quedó en poder de la ecuatoriana Blanca Llumiquinga (6h30m34s), mientras que la argentina Anabel Oviedo Zelarayán cerró un competitivo podio con 6h30m49s.