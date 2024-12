Otra señal se cruza entre Colapinto y Alpine: “Buscan la manera de deshacerse de Doohan”

La Fórmula 1 ya bajó la persiana de la temporada 2024 y Franco Colapinto hizo despedidas varias, pero las posibilidades de seguir en la máxima siguen intactas. Por estas horas hay negociaciones, Alpine lo quiere en sus filas y Flavio Briatore es el que más insiste para conseguir los servicios del piloto argentino. El italiano, mentor de Michael Schumacher en épocas de Benetton y manager de Fernando Alonso, tiene al de Pilar entre ceja y ceja.

Colapinto sigue en el team Williams, pero no será piloto principal y por eso lo dejarían ir la escudería francesa. Si bien su paso por la pista comenzó de una muy buena manera, el desempeño bajó en las últimas competencias, pero de todos modos, Alpine y especialmente Briatore lo marcaron para el futuro. Primero lo pensaron para el 2026, pero la historia cambió y el tano lo quiere en lugar del Jack Doohan.

Doohan no rindió en Abu Dhabi y Franco suena para ser su reemplazo. (Archivo AFP)

En los boxes de Abu Dhabi

Durante el Gran Premio de Abu Dhabi, Franco Colapinto volvió a llamar la atención a los franceses y todo salió a la luz tras los comentarios de la periodista brasileña Julianne Cerasoli. “No está completamente descartada la llegada del argentino”, expresó la comunicadora en el Podcast Pit Pass F1 sobre el deportista argentino.

Luego fue más a fondo y agregó: “Flavio Briatore está buscando una manera de deshacerse de Jack Doohan”. El piloto australiano es parte de la escudería francesa desde 2022 y corrió en Abu Dhabi, en reemplazo de Esteban Ocon. Pese al esfuerzo, no logró una buena performance por lo que las críticas fueron constantes.

Stefano Domenicali, CEO de la F1, y Briatore. (Archivo)

15 de diciembre, fecha clave

Es que si bien Alpine ya tiene a Pierre Gasly como su piloto confirmado, en el caso de Doohan, la periodista reveló que “está en evaluación” y lo seguirá estando durante los test y entrenamientos hasta el 15 de diciembre por lo que Colapinto estará a la expectativa de Briatore durante estos días.

Cerasoli aseguró que, a pesar de la evaluación, Doohan no es del gusto de Briatore: “Flavio está siendo muy activo en el paddock hablando con todo el mundo, y no me sorprendería que ese fuera el caso”, explicó.

Por otro lado, la periodista comentó que “Williams necesitaría algo de dinero. Así que no es algo barato para Flavio. Pero no creo que Colapinto esté completamente descartado”.