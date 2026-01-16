Peajes en Río Negro: la Provincia avanza con análisis en la Ruta 69 y Nación pone la lupa en la 22 y 151

En mayo de 2024 la Legislatura de Río Negro dio luz verde a la creación de un sistema de peajes en las rutas provinciales. Foto: Juan Thomes.

La discusión por la posible implementación de peajes en las rutas de Río Negro comenzó a mostrar avances concretos en dos planos diferenciados, a nivel provincial se analizan todos los corredores con foco en la Ruta 69, mientras que a nivel nacional hay interés en las rutas 22 y 151.

En el ámbito provincial, el análisis se apoya en un informe elaborado por una consultora, que ya fue entregado el mes pasado y se encuentra en etapa de evaluación. El estudio fue encargado para analizar la factibilidad de aplicar un sistema de peaje en rutas bajo jurisdicción rionegrina.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que las decisiones se adoptarán a partir de ese trabajo técnico y del avance de las obras en curso. “Estamos trabajando mientras se desarrolla la obra de la Ruta 69 a la altura de Campo Grande, cuyo plazo son siete meses e incluye una dársena para pesaje de camiones”, indicó.

Además, enfatizó que “con las conclusiones del estudio de la consultora que analiza el tema peajes, tomaremos decisiones”.

Río Negro realiza relevamientos y evalúa la posibilidad de peajes en las rutas provinciales

En paralelo, desde el organismo explicaron que el análisis sobre un eventual sistema de peajes se apoya en relevamientos y evaluaciones que todavía están en curso, y que forman parte de un proceso más amplio de revisión de la red vial provincial.

La Ruta Chica, la 65 Foto: Juan Thomes

En ese marco, señalaron que el trabajo se concentra en medir la viabilidad del esquema sin cerrar escenarios. Al mismo tiempo, remarcaron que el enfoque actual está puesto en proteger la infraestructura vial existente y ordenar el tránsito pesado. «Nuestro mayor enfoque está puesto en el cuidado de las mejoras sobre las rutas, a partir de poner puestos de pesaje y ejercer mayores controles para evitar excesos», explicaron.

Como antecedente, en mayo de 2024 la Legislatura de Río Negro dio luz verde a la creación de un sistema de peajes en las rutas provinciales. La medida apunta a ordenar el tránsito pesado y a generar fondos para el mantenimiento de los caminos.

La iniciativa obtuvo 27 votos a favor y 18 en contra. En su primera etapa, la normativa prevé el cobro de un canon en cinco trazas: las rutas 2, 6, 8, 65 -conocida como Ruta Chica- y 69. El esquema alcanzará a todos los vehículos, excepto aquellos de uso privado que tributen en la provincia.

Peajes en Río Negro: Nación evalúa concesiones para la Ruta 22 y la 151

En el plano nacional, desde Vialidad Nacional confirmaron que las rutas 22 y 151 integran el grupo de corredores que se encuentran bajo análisis dentro de un esquema de concesión vial, en el marco de una revisión más amplia del sistema de administración de rutas nacionales.

Según explicaron, se trata de una planificación que no apunta al corto plazo. Las definiciones se proyectan hacia un horizonte de mediano plazo, con un escenario posible a partir de 2027, siempre que se aprueben las iniciativas en estudio.

Desde el organismo nacional aclararon que el modelo en evaluación excede el cobro por uso y supone un esquema integral. En ese sentido, remarcaron que «no es solo un peaje», ya que la concesión contempla obligaciones concretas para las empresas.

“La concesión incluye mantenimiento, obras y otras acciones más; la empresa que concesiona se tiene que encargar de mantener y de hacer obras”, señalaron desde Vialidad Nacional al describir el alcance de los proyectos que involucran a la 22 y la 151.

Este punto se vio reafirmado por Obras Públicas de Río Negro precisaron que ese modelo contempla un abordaje integral y no se reduce únicamente al cobro de un peaje. Según explicaron, la concesión implica obligaciones concretas para las empresas adjudicatarias, vinculadas al mantenimiento de la traza y a la ejecución de obras.

«Un sistema de concesión implica que primero se haga una inversión para poner la ruta en condiciones y recién después se pueda comenzar a cobrar», señalaron desde el área provincial.