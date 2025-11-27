Pacífico barrió la serie ante Español y está en la final del PreFederal de básquet

Pacífico la hizo corta, le ganó a Centro Español en El Templo de Plottier y se metió en la final del torneo PreFederal de básquet. Luego de un arranque adverso, encontró su mejor versión en la segunda mitad y la historia se definió con un ajustado 75-71. Gustavo Maranguello, con 22 puntos y 11 rebotes, fue la gran figura de la noche en la segunda semifinal.

El Decano espera rival, que saldrá de la llave entre Independiente (1) y Pérfora (0), que se verán las caras este jueves, a partir de las 21:30, en el Oscar Piti Claris de Plaza Hiuncul. El Rojo pegó primero en La Caldera (94-86) y el Verde está obligado a ganar para sostener la ilusión de defender la corona. Si la semi queda empatada, volverán a la capital para definir, el domingo 30.

Arranque Gallego, cierre Decano

Centro Español ganó el primer cuarto por 15-14 y se consolidó en el segundo, porque anotó 30 puntos y dejó a Pacífico en 19. Ese 45-33 con el que se fueron al descanso dejó al Torito con buenas perspectivas para la parte final. Sin embargo, el Decano devolvió gentilezas, se puso en partido con un claro 19-10 en el tercero y fue más certero en el último (23-16). Así, llegó el festejo capitalino en el reducto gallego.

Maranguello alcanzó una valoración de 33 y también fueron muy importantes los aportes de Marco Roumec (13 puntos), Sebastián Godoy (13), Matías Stanic (11) y David Véliz, quien sumó 8 tantos y capturó 12 rebotes. En el dueño de casa, los máximos anotadores fueron Emilio Santana (14), Carlos Sepúlveda (12), Franco Casacchia (11) y Facundo Ramadori (10).

Sebastián Godoy fue vital en los dos partidos de la serie. (Archivo Oscar Livera)

El partido, en números

Pacífico dominó a Español en casi todos los rubros, aunque el más importante estuvo en las tablas: bajó 45 rebotes contra 27 del dueño de casa. También fue clave la ventaja que sacó desde la línea de libres, con un 82% (28-34) -el Torito quedó en 75% (15-20)- y además al local le pitaron 7 faltas personales más (33-26).

Cumplido el objetivo, Pacífico sueña con otro título y además cuenta con la ventaja deportiva. Cualquiera sea el contrincante, sabe que abrirá y cerrará la serie en su Viejo Ramírez. Se viene una gran definición del PreFederal 2025.