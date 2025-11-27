Prefederal de Basquet: Deportivo Roca y Biguá ganaron y estiraron las series de la Permanencia a un 3° juego

El Naranja dio el golpe en el Gigante de la Maipú y llevó la serie al último partido (Foto: Manantial Deportivo).

Este miércoles se disputó el 2° juego por la Permanencia en el torneo Prefederal de Basquet. Las series habían comenzado el domingo, con victoria a domicilio del Club del Progreso ante Deportivo Roca y triunfo agónico de Atlético Regina frente a Biguá.

En una jornada llena de emociones, las definiciones se trasladaron para el domingo. En el clásico roquense, el Naranja se hizo fuerte en el Gigante de la Maipú: 63-55 para el visitante. La figura fue Benjamín Flores, que fue el goleador de la noche con 18 puntos.

El conjunto visitante logró dar vuelta el resultado con un muy buen parcial: en una ráfaga de cinco minutos, los dirigidos por Sebastián García marcaron una espectacular racha de 21-2, para pasar al frente a falta de tres minutos para el cierre del partido. Fuentes fue clave para la remontada con tres triples seguidos. En el Progre, Carlos Infante fue el mejor con 15 unidades

En la otra llave, Biguá se llevo un cómodo triunfo por 75-57 frente al Albo. El equipo neuquino sacó la diferencia en el 1° y 2° cuarto, con parciales de 22-12 y 28-13. Al descanso, ya había sacado una diferencia de 25 puntos, que fue irremontable para la visita. El destacado de la noche fue Bautista Ott, que anotó 24 unidades para el ganador en casi media hora de juego.

El domingo se juega el 3° choque

El Depo y Biguá estiraron la llave con sus triunfos y los «salvados» se definirán el próximo domingo. Roca volverá al polideportivo Gimena Padín para recibir una nueva edición del clásico. Por otra parte, Regina se medirá de local frente al conjunto neuquino. Vale recordar que las localías en estos cruces se definen por la colocación final en la temporada regular del Prefederal.

¿Qué pasa con los perdedores?

En esta instancia, los ganadores de cada serie aseguran su plaza para la Liga Federal 2026 y mantienen la categoría. Por otro lado, los perdedores se enfrentan entre sí y quien caiga derrotado descenderá a la Zona Ascenso. Quien gane ese duelo tendrá una última chance: jugará la promoción contra el 2° equipo del ascenso.