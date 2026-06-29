¡Se viene el alargue! Paraguay, que lo empezó ganando, empata con Alemania 1 a 1

(AP). El equipo del argentino Gustavo Alfaro le hace frente a Alemania en Boston.

En busca del batacazo, la Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro empata 1 a 1 con Alemania en Boston al cabo de los 90 minutos y el partido, válido por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, irá al alargue.

El combinado Guaraní golpeó a los 41 minutos del primer tiempo: Almirón lanzó un centro venenoso al área, despejado por Manuel Neuer, pero interceptado por Matías Galarza Fonda en la jugada posterior, quien desbordó y encontró a Julio Enciso conectando de cabeza para el 1-0.

Los sudamericanos parecían estar cerca de ampliar ventajas. Ya en el segundo tiempo, otra vez Enciso encaró la jugada ofensiva, aprovechando un error de Kimmich, pero Neuer se hizo grande y tapó el mano a mano.

Instantes después, a los 8 minutos, con los paraguayos algo replegados en su campo, los europeos llegaron al empate tras la peinada de Kai Havertz, luego de un centro de Florian Wirtz.

Ya en el terreno del «palo y palo», los alemanes casi lo pasan a ganar a los 77′ de partido, pero el arquero Gill, actual golero de San Lorenzo, le ahogó el grito de gol a Havertz, que cabeceó abajo del arco paraguayo.

Paraguay buscando de contra y Alemania acorralando con prácticamente todos sus hombres en campo rival. Así transcurrieron los últimos minutos del encuentro, que finalmente terminó igualado. ¡Habrá alargue en Boston!

Los goles del encuentro

¡GOOOOOOOL! ¡PARAGUAY SORPRENDE Y SE PONE EN VENTAJA!



Juego colectivo, centro preciso y el cabezazo demoledor de Julio Enciso para entrarle a Neuer y poner el 1-0 ante Alemania, por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/V5UxmnQxjS — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026