Entraderas en el Alto Valle: imputan a un nuevo integrante y ya son 12 los acusados por asociación ilícita

La investigación por una presunta asociación ilícita que habría cometido una serie de robos organizados en distintas ciudades de Río Negro y Neuquén sumó un nuevo imputado. En una audiencia realizada en Roca, la Fiscalía formuló cargos contra otro presunto integrante de la organización, con lo que el expediente alcanza un total de doce acusados.

Tras escuchar la oposición de la defensa particular, el juez de Garantías hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, tuvo por formulados los cargos y dio inicio a la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

La evidencia que presentó la Fiscalía

La fiscal Verónica Villarruel sostuvo que la incorporación del nuevo imputado se apoya en distintos elementos de prueba reunidos durante la investigación. Entre ellos mencionó la extracción forense realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) sobre el teléfono celular de uno de los acusados, informes de empresas de telefonía y análisis efectuados por la Comisión de Investigación Judicial.

«De la extracción forense concretada a uno de los teléfonos de los hombres ya detenidos, surgen comunicaciones que el hoy imputado tuvo con los demás integrantes, correspondientes al día de uno de los hechos, además de su ubicación en uno de los lugares donde cometieron los delitos», explicó la representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.

Según la acusación, el hombre habría participado en varios de los hechos atribuidos a la organización y también en el robo de un vehículo perteneciente a una de las víctimas, que había sido dejado estacionado en la vía pública.

Cómo operaba la organización investigada

De acuerdo con la teoría del caso fiscal, la banda actuaba bajo un mismo patrón. Antes de concretar los robos realizaba tareas de vigilancia sobre los objetivos elegidos y luego llegaba al lugar en uno o dos vehículos previamente sustraídos.

Siempre según la acusación, los integrantes ingresaban por sectores traseros de las viviendas tras escalar paredes y techos. Una vez dentro reducían a las víctimas mediante armas de fuego y las inmovilizaban con alambres o precintos.

Posteriormente exigían dinero en dólares y que revelaran la ubicación de cajas fuertes. Además, sustraían dinero, oro, dispositivos electrónicos —aunque evitaban llevarse teléfonos celulares— y retiraban los DVR donde quedaban registradas las imágenes de las cámaras de seguridad.

La investigación atribuye a esta organización un total de catorce hechos: once ocurridos en Roca, dos en Cipolletti y uno en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

Las medidas impuestas al nuevo imputado

El acusado incorporado a la causa no quedó detenido, aunque deberá cumplir distintas restricciones mientras avanza la investigación. Entre ellas, tiene prohibido ingresar a General Roca, mantener contacto con uno de los restantes imputados y deberá presentarse periódicamente en una comisaría de la ciudad de Neuquén, donde fijó domicilio.

Actualmente, el expediente cuenta con doce personas imputadas: seis permanecen con prisión preventiva en esta causa, dos cumplen preventiva en otro legajo, dos están bajo monitoreo mediante tobillera electrónica y otras dos cumplen medidas cautelares destinadas a asegurar el desarrollo del proceso.

Desde la Fiscalía indicaron que la investigación continúa y que todavía restan diligencias pendientes, mientras algunas defensas impulsan impugnaciones vinculadas con distintas medidas de prueba, entre ellas reconocimientos de personas.

Asimismo, se informó que para localizar al último imputado fue necesario realizar diversas tareas de inteligencia e investigación en conjunto entre la Comisión Investigativa de la Policía de Río Negro y áreas especializadas de la Policía de Neuquén, que finalmente permitieron concretar su detención y posterior formulación de cargos.