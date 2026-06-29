Dólar oficial hoy: análisis y cotizaciones clave para cerrar junio 2026

El mercado de cambios argentino pone en marcha sus operaciones este lunes 29 de junio 2026, bajo un escenario de estricta regularidad técnica, inaugurando las jornadas de cierre contable para la primera mitad del año. De acuerdo con las últimas publicaciones estadísticas del Banco Central (BCRA), la solidez en el nivel de reservas internacionales brutas continúa oficiando como el principal factor de neutralización ante las lógicas presiones de cobertura estacional corporativa.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, el dólar oficial comanda el esquema general de precios de la economía real, mientras que las cotizaciones del dólar MEP y el dólar CCL inician la rueda bursátil exhibiendo brechas controladas y un flujo regular de liquidación de divisas de exportación.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 29 de junio 2026

El dólar oficial arranca la jornada de este lunes 29 de junio 2026 en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.445 para la compra.

$1.495 para la venta, convalidando el deslizamiento técnico diario e infinitesimal pautado por la autoridad monetaria para preservar la competitividad externa.

Por su parte, el dólar tarjeta, indicador de referencia obligada para el cálculo de los consumos turísticos y los servicios digitales contratados en moneda extranjera en el exterior, se posiciona en los:

$1.943,5.

Según detallan los informes oficiales del BNA, estos niveles estables para el dólar oficial minorista siguen garantizando un horizonte de certidumbre clave para la estructuración de contratos comerciales de corto plazo.

Una a una, las cotizaciones de los bancos este lunes 29 de junio 2026: ¿a cuánto cotiza en Banco Nación?

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1440 1490 Banco Nación 1445 1495 Banco ICBC 1440 1495 Banco BBVA 1450 1500 Banco Supervielle 1446 1501 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1455 1505 Banco Hipotecario 1455 1495 Banco Santander 1450 1500 Banco Credicoop 1445 1495 Banco Macro 1440 1500 Banco Piano 1450 1505 Banco BPN 1435 1505

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 29 de junio 2026

En el circuito de títulos públicos y liquidación bursátil, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.500, mostrando oscilaciones marginales que transmiten tranquilidad al circuito de pequeños ahorristas locales.

En sintonía, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.545, consolidándose firmemente por debajo de sus techos mensuales como la vía institucional predilecta de las grandes firmas para la canalización de obligaciones comerciales corporativas de escala internacional.

La calma simultánea, observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, responde directamente a las tasas de interés reales competitivas y a las operaciones de absorción instrumentadas por el Palacio de Hacienda.

Análisis cambiario: balance y rendimiento en la última semana de junio 2026

Al trazar el análisis del comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL durante el último tramo consolidado de junio 2026, los especialistas destacan la resiliencia general del frente cambiario. A pesar de la lógica presión estacional por la liquidez requerida, para el pago de aguinaldos y los balances contables de fin de ciclo corporativo, las variantes bursátiles financieras redujeron su volatilidad interna al mínimo histórico.

Este sólido rendimiento, en la última semana, del mes también desactivó las conductas especulativas de cobertura en el circuito informal, donde el dólar blue abre hoy totalmente calmo en:

$1.495 para la compra.

$1.515 para la venta, manteniendo una paridad armónica con la oferta formal.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia en el cierre de junio 2026

En la Patagonia, el ordenamiento y la baja volatilidad de las variables cambiarias actúan como un insumo estratégico crítico para sostener la actividad de las cadenas productivas, clave en el cierre del semestre. En las plazas financieras de Neuquén Capital y Roca, los movimientos coordinados del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL otorgan previsibilidad inmediata a las empresas de servicios encargadas de estructurar los presupuestos de inversión en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

De igual modo, el sector frutícola del Alto Valle se apoya en esta estabilidad del dólar oficial para programar las liquidaciones de exportación y definir la estructura de costos logísticos en las provincias de Río Negro y Neuquén, de cara al próximo mes.

Lunes 29 de junio 2026. En Neuquén, el dólar oficial opera en el Banco Provincia a:

$1.435 para la compra.

$1.505 para la venta.

Lunes 29 de junio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se ofrece en Banco Patagonia a: