Crimen de Agustín Flores en Cipolletti: imputaron al presunto autor del homicidio y seguirá detenido

La audiencia se realizó en el Foro Penal, donde la Justicia habilitó la investigación y dispuso medidas para avanzar con la causa. Fotos Ceci Maletti.

El joven acusado de haber efectuado el disparo que mató a Agustín Flores, de 20 años, durante un ataque a balazos ocurrido el viernes pasado en el barrio Managua de Cipolletti quedó formalmente imputado y continuará detenido con prisión preventiva por cuatro meses. La medida fue resuelta este lunes por una jueza de Garantías, que además habilitó la investigación penal preparatoria.

La Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con portación de arma de fuego de guerra, en calidad de autor. La investigación es encabezada por el fiscal Diego Vázquez, junto a la fiscal adjunta Natalia Poblete y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna.

La reconstrucción del ataque

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada sobre calle Jorge Newbery al 1800. El imputado habría llegado al lugar acompañado por otra persona que aún no fue identificada. Ambos se movilizaban en una motocicleta y, de acuerdo con la teoría del caso, habían acordado previamente la distribución de tareas.

La Fiscalía sostuvo que el conductor permaneció sobre la moto mientras el acusado descendió y caminó hasta un fogón donde se encontraba un grupo de personas, entre ellas Agustín Flores. Allí extrajo un arma de guerra que portaba sin autorización y comenzó a disparar.

El imputado junto a su defensor en la audiencia de Cipolletti. Foto Ceci Maletti.

De acuerdo con la investigación, fueron efectuados al menos 15 disparos, aproximadamente la capacidad completa de un tambor, antes de que ambos escaparan del lugar en la motocicleta.

Uno de los proyectiles impactó en la región occipital de la cabeza de Flores, provocándole una lesión que derivó en su fallecimiento.

Las pruebas reunidas

Para sostener la imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó las declaraciones de cinco testigos presenciales, informes del personal policial que intervino en el procedimiento y diversas medidas investigativas realizadas tras el crimen.

Además, se incorporaron los resultados de varios allanamientos, que según la acusación arrojaron resultados positivos para la investigación. Los investigadores también informaron sobre la existencia de un conflicto previo ocurrido en un local bailable, elemento que forma parte de las hipótesis que se analizan.

La Fiscalía solicitó además autorización judicial para abrir y peritar un teléfono celular que, si bien no figura registrado a nombre del imputado, habría sido utilizado por él para comunicarse mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. El objetivo será analizar exclusivamente información vinculada con el hecho investigado.

Preventiva y pericia al teléfono

El pedido de prisión preventiva se fundamentó en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que todavía restan producir distintas medidas de prueba y completar entrevistas a testigos.

Durante la audiencia, el defensor oficial no cuestionó ni la formulación de cargos, ni la calificación legal, ni la medida cautelar. Respecto del teléfono celular, informó que su asistido entregará la contraseña para desbloquear el dispositivo y señaló que el contenido que surja de la pericia también podría resultar útil para la estrategia de la defensa.

Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, dispuso la prisión preventiva del acusado y autorizó la apertura del teléfono, tarea que será realizada por personal especializado de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (Oitel), con sede en Viedma.