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Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes 30: cuáles son los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que junio terminará acompañado por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en gran parte del norte de la Patagonia. A la vez, se afianza el pronóstico de nevadas para el inicio de julio.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro para este martes 30 de junio.

Según el parte del organismo nacional, se prevén «vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este martes 30 de junio.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: los peores horarios

En Río Negro, la alerta entra en vigencia únicamente en horas de la noche en:

  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • El Cuy.
  • 25 de Mayo.
  • General Roca.
  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.
  • Conesa.
  • Adolfo Alsina.
  • San Antonio.
  • Valcheta.

Del lado neuquino, las zonas afectadas que también estarán bajo alerta solamente en horas de la noche son:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro para este martes 30 de junio.

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