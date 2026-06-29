Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes 30: cuáles son los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro para este martes 30 de junio.

Según el parte del organismo nacional, se prevén «vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este martes 30 de junio.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: los peores horarios

En Río Negro, la alerta entra en vigencia únicamente en horas de la noche en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy.

25 de Mayo.

General Roca.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Adolfo Alsina.

San Antonio.

Valcheta.



Del lado neuquino, las zonas afectadas que también estarán bajo alerta solamente en horas de la noche son: