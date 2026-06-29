Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes 30: cuáles son los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que junio terminará acompañado por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en gran parte del norte de la Patagonia. A la vez, se afianza el pronóstico de nevadas para el inicio de julio.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro para este martes 30 de junio.
Según el parte del organismo nacional, se prevén «vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».
Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: los peores horarios
En Río Negro, la alerta entra en vigencia únicamente en horas de la noche en:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- El Cuy.
- 25 de Mayo.
- General Roca.
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
- Conesa.
- Adolfo Alsina.
- San Antonio.
- Valcheta.
Del lado neuquino, las zonas afectadas que también estarán bajo alerta solamente en horas de la noche son:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
Comentarios