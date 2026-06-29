Terremotos en Venezuela: María Corina Machado quiere volver y aseguró que hará «lo que haya que hacer»

En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y miles de damnificados, la líder opositora María Corina Machado expresó públicamente su intención de regresar al país para acompañar a las víctimas y colaborar con las tareas de asistencia. Sin embargo, denunció que el Gobierno de Venezuela intenta impedir su ingreso.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

A través de un mensaje difundido desde Panamá, Machado sostuvo que tenía previsto viajar a Venezuela, pero aseguró que el régimen «cerró el espacio aéreo» para evitar su regreso.

María Corina Machado: «Quiero volver a Venezuela«

«Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo«, afirmó la dirigente opositora.

En su mensaje, también señaló que la emergencia terminó de convencerla de que debía regresar al país.

«El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia unida cuando alguno de sus miembros sufre«, expresó.

Machado acusó además al gobierno de obstaculizar no solo su retorno, sino también la llegada de ayuda humanitaria y de equipos internacionales de rescate.

«El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar. Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles de ciudadanos que reparten comidas y medicinas, como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales y como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad», sostuvo.

La dirigente advirtió además que restringir la información en medio de una catástrofe «produce aún más víctimas» y cuestionó el manejo oficial de la emergencia.

Hacia el final de su mensaje insistió en que hará todo lo posible por regresar. «Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá«, aseguró.

Más de seis meses fuera de Venezuela

María Corina Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando salió del país para recibir el Premio Nobel de la Paz e iniciar una gira internacional en busca de apoyo para una transición democrática. Su salida se realizó en un fuerte operativo de seguridad, luego de permanecer durante más de un año en la clandestinidad tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 y bajo el riesgo, según denunció su entorno, de ser detenida por el gobierno de Nicolás Maduro.

Desde entonces, la dirigente ha reiterado en distintas oportunidades su intención de regresar, aunque sostiene que no existen garantías para hacerlo sin exponerse a una detención. Tras los terremotos que sacudieron al país la semana pasada, volvió a manifestar públicamente ese deseo, al considerar que su lugar está junto a los venezolanos que atraviesan la emergencia.

Una tragedia que golpea a Venezuela

El reclamo de Machado se produce mientras Venezuela enfrenta una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente. Las cifras oficiales elevan a 1.719 los fallecidos por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectó principalmente al estado La Guaira. Además, se contabilizan 5.034 heridos, 15.866 damnificados y más de 22.000 personas reciben atención médica, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros.