Aceleran las obras en el Acceso Norte en Neuquén: cómo avanza el puente en «Y» y el nuevo Polo Gastronómico

El ingreso a la capital neuquina comienza a transformarse con el avance de la obra del nuevo Acceso Norte. Durante una recorrida por el sector, autoridades municipales informaron que la estructura del puente elevado en forma de «Y» ya cuenta con las columnas y los apoyos principales levantados, un paso clave para reconfigurar el nodo vial y descomprimir el tránsito.

Actualmente, las tareas se concentran en la preparación de la plataforma superior, la cual tendrá la función de distribuir el flujo de vehículos hacia el centro de la ciudad.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles técnicos sobre la estructura: “Ya se ven todas las columnas y los apoyos de lo que va a ser la losa de este puente en ‘Y’. Esto nos va a permitir, al entrar a la ciudad, tener las dos alternativas: ir para calle Jujuy o para Diagonal 9 de Julio, en forma elevada por arriba de la calle Salta”.

El funcionario precisó que el cabezal de ingreso ya se encuentra totalmente hormigonado. En los próximos días, los operarios comenzarán a recibir los materiales específicos para armar el soporte definitivo de la losa general.

Una vez finalizada, esta intervención modificará de raíz la dinámica de ingreso a Neuquén, ya que mediante este sistema de distribución de niveles se evitarán las interrupciones por semáforos y los cruces transversales, indicaron desde el municipio.

Desde la Municipalidad destacaron que los trabajos, que apuntan a resolver un punto histórico de congestión vehicular, se financian en su totalidad con recursos propios y sin recurrir al endeudamiento.

Avanzan las fundaciones del nuevo Polo Gastronómico

La transformación del Acceso Norte no se limita únicamente a la infraestructura vial. En el mismo sector, y bajo un esquema de articulación de inversiones público-privadas, ya comenzaron los trabajos sobre el terreno donde funcionará el futuro Polo Gastronómico.

Las empresas adjudicatarias iniciaron los primeros vuelcos de hormigón destinados a las fundaciones del complejo.

Como ya había trascendido, este nuevo espacio de servicios contará con un estacionamiento subterráneo con el objetivo principal de consolidar la oferta receptiva y potenciar el perfil turístico de la ciudad.

Trabajos nocturnos y desagües en la Avenida Mosconi

En paralelo a los trabajos en el Acceso Norte, los equipos operativos mantienen activos otros frentes estratégicos de infraestructura sobre la traza de la ex Ruta 22, actual Avenida Mosconi. A la altura de la escuela técnica EPET 8, el municipio avanza con la instalación de grandes ductos que conformarán el sistema pluvial principal, diseñado para escurrir los excedentes hídricos superficiales y evitar inundaciones ante tormentas extraordinarias.

Para minimizar el impacto en el tránsito en una arteria de circulación masiva, el intendente Mariano Gaido explicó que la logística se planificó con esquemas de trabajo de 24 horas, lo que incluye intensas tareas durante la madrugada.

El proyecto integral de la Avenida Mosconi, además del conocido recambio asfáltico y los pluviales, también contempla el soterramiento completo de todos los tendidos de electricidad y fibra óptica para despejar la contaminación visual del paisaje urbano.