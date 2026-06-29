Rolando Figueroa se reunió con las nuevas autoridades de la UNCo: «Vamos a acompañar y ayudar»

El encuentro reunió también al gabinete que acompañará a Lopes e Higuera. Foto: gentileza.

El gobernador Rolando Figueroa se encontró este lunes con el flamante rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes, y la vicerrectora, Lorena Higuera, quienes fueron electos para conducir la casa de estudios hasta 2030.

La reunión fue celebrada por el mandatario neuquino, que en un comunicado oficial destacó que la universidad “es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia y de toda la región”.

“Por eso tenemos que acompañarla y ayudarla, la universidad lo necesita y nosotros necesitamos la universidad”, agregó.

Según informaron fuentes oficiales, la entrevista “marcó el inicio de una agenda de trabajo conjunta”, que estará orientada “a fortalecer el vínculo entre la Provincia y la universidad pública”.

Figueroa aseguró que Neuquén y la UNCo “hemos acordado líneas de trabajo en las cuales es fundamental que la Provincia esté acompañando”.

Asistencia técnica y proyectos conjuntos: el plan de la UNCo

Lopes, por su parte, valoró el primer encuentro institucional con el gobernador y resaltó la participación de parte del gabinete que lo acompañará en la gestión.

El representante universitario asumió el rectorado el pasado 12 de junio, sucediendo a la administración de Beatriz Gentile. Lopes e Higuera accedieron a sus cargos luego de haberse impuesto en los comicios de mayo, en la que encabezaron la lista de Futuro UNCo.

En una entrevista realizada la semana pasada, el nuevo rector había adelantado la reunión con Figueroa y comentó que la intención era reactivar los convenios de asistencia técnica y financiamiento de proyectos conjuntos.

En aquel diálogo, la autoridad académica también minimizó la ausencia de funcionarios provinciales en el acto de asunción, afirmando que el diálogo con el Gobierno neuquino ya se había puesto en marcha.