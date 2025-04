Paul Aron habló sin filtros sobre Franco Colapinto y la competencia en Alpine: «No somos amigos»

El estonio Paul Aron, piloto de reserva de Alpine junto a Franco Colapinto, brindó detalles sobre la convivencia y relación del equipo de la escudería francesa. Sin embargo, sorprendió a todos al ser consultado sobre su relación con el argentino.

En diálogo con el medio ERR de su país de origen, Aron detalló que con Colapinto “por supuesto que interactuamos y nos comunicamos, pero no hay amistad”, y añadió: “Está claro que los conductores principales saben que nosotros, como respaldo, queremos sus asientos. Entre los pilotos de reserva, todos sabemos que queremos ser el siguiente en ese asiento principal. No es ningún secreto que en el deporte del motor no tienes amigos», sostuvo.

Las declaraciones de Aron van de la mano con lo que comentó en los últimos días Colapinto durante un programa de podcast, en el que admitió que “es difícil tener profundas amistades en el mundo del automovilismo”.

“Estás compitiendo, te chocás en una carrera con alguno y ya te empezás a llevar mal”, explicó el argentino.

Colapinto y Aron protagonizaron un gran momento en la Fórmula 2 el año pasado, cuando el argentino superó al estonio en la última vuelta de la carrera sprint en Ímola para quedarse con la victoria.

Actualmente son compañeros como pilotos de reserva en Alpine y compiten por el lugar que podría dejar vacante el australiano Jack Doohan, quien tuvo un muy flojo comienzo de temporada.