El llamativo video de Franco Colapinto que publicó Alpine antes del Gran Premio de Bahréin

En la previa de la cuarta carrera de la temporada de la Fórmula 1, la escudería Alpine designó a Franco Colapinto para mostrar cómo es el circuito del Gran Premio de Bahréin, que se llevará a cabo este fin de semana.

Alpine designó al argentino para mostrar las características del circuito de Baréin en medio de una ola de rumores que dudaban de la presencia de Jack Doohan como uno de los conductores de los monoplazas que presentará la escudería francesa.

En las últimas horas se habló de la chance de que el argentino tuviera su debut si el australiano no aprobaba los exámenes médicos ante la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), luego de haber quedado sentido por el grave accidente que sufrió en la segunda práctica libre en Suzuka en el que el auto quedó muy mal trecho.

Sin embargo, después trascendió que Colapinto no viajaría a Baréin sino que lo haría otro de los reservas, Paul Aron, y que Franco se quedaría en la sede de Enstone a trabajar en el simulador.

“¡Regresamos al desierto y a nuestro campo de pruebas para la cuarta ronda de la temporada! Súbete a bordo con Franco Colapinto para dar una vuelta por el Circuito Internacional de Bahréin», publicó Alpine en sus redes sociales junto al video, donde el argentino explica todos los detalles del circuito.

El video dura poco más de dos minutos y se lo ve a Colapinto sentarse en el simulador, mientras dice en inglés: “Hola, chicos. Aquí Franco. Ahora es tiempo de Bahréin. Solía ser la primera carrera del año, pero ya no. Es una pista realmente genial, pero también muy difícil”.

Luego explica, detalle por detalle, las ventajas y desventajas del circuito y los puntos a tener en cuenta. Un video muy didáctico para entender las dificultades de una pista desafiante, pero muy entretenida.

Returning to the desert and our testing ground for Round 4 of the season! 🏜️🌵🇧🇭



Presented by @eni , hop onboard with @FranColapinto for a lap around the Bahrain International Circuit 🤩@AlpineSimRacing @cybertek_fr @trak_racer pic.twitter.com/CFkdWVmiey