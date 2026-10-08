Permiso denegado: Vasco Da Gama no podrá utilizar el Maracaná para la vuelta ante Boca

Continúa el misterio sobre la sede para el partido de vuelta del próximo 20 de octubre.

La Justicia de Río de Janeiro volvió a denegar el pedido de Vasco da Gama para disputar el partido de vuelta de la serie de semifinales de Copa Sudamericana frente a Boca en el Estadio Maracaná.

La decisión también cita un informe de la Policía Militar, indicando que el Estadio Nilton Santos de Botafogo reúne las condiciones estructurales y operativas de cara al partido pautado para el martes 20 de octubre a las 21.30.

De esta manera, permanecen vigentes las decisiones anteriores que no le permiten al combinado carioca utilizar el recinto en el que habitualmente hacen de local Flamengo y Fluminense, el cual será utilizado por ambos para las semifinales de la Copa Libertadores.

Pese a que el martes la Procuraduría General de Justicia del Ministerio Público de Río había emitido una recomendación al consorcio conformado por Flamengo y Fluminense para que pusieran a disposición el Maracaná ante la primera negativa Judicial, la solicitud no prosperó y el estadio más importante del fútbol brasileño quedó totalmente descartado.

En consecuencia, y a la espera de la oficialización, todo indica que el encuentro se jugará en el Nilton Santos, el otro estadio de Río de Janeiro que cuenta con la capacidad requerida por Conmebol para un duelo de estas características. Allí jugó Vasco el pasado miércoles frente a Botafogo por el Brasileirao y se impuso 2 a 1 con goles de Alan Lescano y David.

No obstante, Pedro Emanuel, DT del equipo brasileño, no se mostró contento ante dicha posibilidad: “Responderé no como entrenador, sino como un apasionado del fútbol. Estoy acostumbrado a ver grandes clásicos sudamericanos en estadios gigantes. Y, con todo el respeto que se merece Nilton Santos, para mí jugar en césped sintético ya es un problema y desventaja”.