MSU Green Energy acordó la compra de dos parques solares en Salta a la compañía francesa Neoen. De esta forma, incorporará 200 megavatios (MW) de capacidad instalada a su cartera y alcanzará casi 2.000 MW de potencia renovable una vez que se concrete el traspaso.

Se trata de los parques La Puna y Altiplano I, ambos con 100 MW de potencia instalada. Las centrales están ubicadas en el departamento Los Andes, en la Puna salteña, dentro de una de las regiones con mejor recurso solar del país.

El acuerdo fue comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según indicó MSU Green Energy, adquirirá la totalidad de las acciones y cuotas sociales de Altiplano Solar, La Puna Solar y Neoen Argentina.

La operación se realizó con Neoen France, Neoen Investissement y Neoen Services, que son las sociedades vendedoras. El cierre está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales para este tipo de transacciones.

Los dos complejos cuentan con contratos de abastecimiento de energía eléctrica de largo plazo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), adjudicados en las rondas 1 y 2 del programa RenovAr. De acuerdo con la información difundida sobre la operación, mantienen aproximadamente 15 años de vigencia contractual.

En conjunto, las instalaciones reúnen más de 550.000 paneles solares y ocupan una superficie cercana a las 350 hectáreas, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su incorporación permitirá a la compañía ampliar su presencia en el norte argentino, donde ya opera centrales solares en Chaco, Formosa y La Rioja, además de contar con nuevos proyectos en desarrollo.

El peso de las hidroeléctricas en la expansión

Con la adquisición de los parques salteños, MSU Green Energy pasará de una capacidad renovable operativa de alrededor de 1.777 MW a unos 1.977 MW. La cifra incluye tanto la generación solar como la hidroeléctrica.

Una parte importante de esa potencia corresponde al complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito, que le fue adjudicado a fines de 2025 luego de realizar la oferta ganadora en su licitación a través de BML Inversora, por un monto de US$ 235, 7 millones. La adjudicación se dio en el marco de la privatización de las represas de los ríos Limay y Neuquén. El complejo aporta aproximadamente 1.418 MW, mientras que la cartera solar que ya tenía la compañía rondaba los 359 MW.

De esta manera, luego de que se concrete la operación con Neoen, la firma se posicionará como el mayor generador privado de energía renovable de Argentina por potencia instalada, al contabilizar las concesiones hidroeléctricas del Comahue. En el segmento específicamente solar, quedará entre los principales operadores privados del país, detrás de Genneia.

La expansión también se apoya en proyectos que la compañía tiene en construcción y desarrollo, entre ellos nuevas centrales solares y sistemas de almacenamiento mediante baterías. La estrategia apunta a consolidar una plataforma de generación que combine distintas tecnologías y amplíe su participación en el mercado eléctrico argentino.