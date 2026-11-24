Por Sergio Landoni (sergiolandoni.com.ar) – Sommelier de Territorio y Embajador del Vino Neuquino



Si para el Día del Vino Argentino tuviera que elegir qué poner sobre la mesa, empezaría con un Chardonnay de Sarmiento, seguiría con un rosado de Cabernet Franc de Cutral Co y dejaría para el final un Malbec de Mainqué. Pondría las tres botellas a la vista. Una viene de suelos donde hubo un lago, otra de un viñedo que se riega con agua de perforaciones en la meseta y la tercera de una viña vieja del Alto Valle. Son tres vinos que dan ganas de sentarse a comer.

Vivo en San Martín de los Andes y buena parte de mi trabajo consiste en acercar los vinos de esta región a gente que viene a conocerla y a quienes vivimos acá. En Vino a la Montaña, el encuentro que organizamos en octubre, disfruté viendo a los visitantes quedarse a conversar con los productores después de probar sus vinos. Cuando una copa gusta, enseguida aparece la curiosidad por la botella y por el lugar de donde viene. Algunos vinos de la Patagonia ya se consiguen a miles de kilómetros. Este 24 de noviembre me parece una buena ocasión para salir a buscarlos acá.

Río Negro: lo que sigue dando el Alto Valle



En Mainqué, Bodega Noemía hace uno de sus Malbec con uvas de una viña plantada en 1932. Para entender qué significa conservar una viña así, también hay que mirar los canales que la riegan. Son parte de la historia de un valle que aprendió a cultivar en un ambiente seco llevando el agua del río a las chacras. Todavía hoy esos canales llevan agua a la viña.

También en Mainqué, Aniello trabaja el Pinot Noir de otra manera. Para uno de sus Pinot Noir trabaja con parcelas donde predominan la arena, la grava o la arcilla. Las cosecha y vinifica por separado, y después decide cómo reunir los vinos de ese año. Me gusta ese ejemplo porque la palabra suelo suele aparecer en las etiquetas y pocas veces se cuenta qué hace una bodega con esa información. De una parcela plantada en 1932 sale otro vino de Aniello, un Trousseau cuya cosecha 2024 quedó entre los diez Íconos de la Patagonia de este año.



Podríamos pasar toda la comida hablando de Pinot Noir y Malbec. También vale la pena dejar lugar para un Merlot de Humberto Canale, en General Roca, o preguntar por un Semillón del Alto Valle. Buena parte del gusto de recorrer una región conocida está en volver a encontrar variedades que alguna vez fueron familiares y que hoy pasan más inadvertidas en la carta.

Neuquén: del Chañar a la meseta y la cordillera



San Patricio del Chañar le dio a Neuquén escala y experiencia para hacer vino. Allí, en un paisaje seco, el riego con agua del río Neuquén hizo posible el desarrollo de los viñedos. El Pinot Noir ganó un lugar que hace unos años pocos hubieran imaginado. También hay motivos para volver al Merlot. El Primogénito Sangre Azul Merlot 2024 de Patritti fue el vino destacado de la Patagonia en The Winemakers 2026, un certamen en el que los enólogos catan a ciegas los vinos de sus colegas.

Esa experiencia ya encontró reconocimiento afuera. En Suiza, el Mondial des Pinots de 2022 le dio un oro al Saurus Select Pinot Noir 2021 de Familia Schroeder. Y en 2026 la Bodega Municipal Cutral Co recibió tres dobles oros por sus Reserva 2023 en el concurso Gilbert & Gaillard. Durante años, los vinos neuquinos que más se conocían venían del Chañar. Esta vez, el premio llegó también a la meseta.

Para su Pinot Noir 2024, Mabellini usó uvas de dos viñedos propios: un 70 % de la Confluencia, en Neuquén capital, y un 30 % de Mainqué, en Río Negro. La bodega informó que su Cabernet Franc obtuvo un doble oro en VINUS 2025. Su Chardonnay recibió 94 puntos de Tim Atkin, según publicó LM Neuquén.



En Cutral Co, el viñedo de la bodega municipal está en la meseta y el agua llega desde perforaciones. De allí sale La Pueblada, un rosado de Cabernet Franc. Es uno de esos vinos que propondría a quien conoce la variedad por haberla probado en tintos. Lo serviría con una picada o unas empanadas.

Y después está Estancia Chimehuin. Para los que vivimos en San Martín de los Andes, es un vino de acá nomás. En las degustaciones vi sorprenderse a gente de la zona que conoce bien el paisaje y que recién al probarlo se enteró de que se hacía tan cerca. Esa sorpresa me gusta especialmente. Uno puede pasar años recorriendo los mismos lugares y todavía encontrarse con algo que le cambia la manera de mirarlos.

Chubut: del antiguo lago a la cordillera



En Sarmiento, Otronia cultiva Pinot Noir y Chardonnay en un ambiente frío y ventoso. En sus suelos de origen lacustre aparecen arcillas, junto con piedras y arenas en distintos sectores. En Trevelin, al pie de la cordillera, hay viñedos con suelos franco-arenosos y presencia de cenizas volcánicas, como los de Contra Corriente. Allí, además del Pinot Noir y el Chardonnay, aparecen el Riesling y el Gewürztraminer. En Viñas del Nant y Fall, también en Trevelin, usan aspersores para proteger las plantas de las heladas. Es una de esas decisiones de viñedo que ayudan a entender cuánto trabajo puede haber detrás de un Pinot Noir.

Si encontrara dos Chardonnay, uno de Sarmiento y otro de Trevelin, los serviría juntos con una trucha. Me interesa ver cómo cambia la sensación de acidez y cuánto pesa cada vino en boca. A veces esa comparación, con tiempo y algo rico para comer, dice más que una larga explicación sobre el clima frío.



Con la trucha todavía en el plato, pondría lado a lado dos Sauvignon Blanc: el de Pedro Adamow, de Lago Puelo, y el de Casa Yagüe, el proyecto de Marcelo Yagüe y Patricia Ferrari en Trevelin. Me da curiosidad probar cómo cambia la misma cepa entre los dos valles y ver a cuál vuelvo después de un bocado.

Hacia el este, en Gaiman, en el valle inferior del río Chubut, aparece otro vino que vale la pena tener en cuenta. El Cabernet Franc 2025 de Yaoyin quedó entre los diez vinos elegidos por enólogos de la región en Íconos de la Patagonia 2026.

La Pampa también tiene viñedos a orillas del Colorado. En 25 de Mayo cultiva y elabora Bodega del Desierto, y en Santa Rosa Bodega Quietud hace vino con uvas de Casa de Piedra.

De una carta en Londres a una mesa acá



En 2020 James Suckling eligió como su vino del año el Treinta y Dos Pinot Noir 2018 de Bodega Chacra, en Río Negro. Hoy, en el catálogo británico de Flint Wines, aparece el Malbec de la viña de 1932 de Noemía. En el de Liberty Wines están los 45 Rugientes de Otronia. Pienso en alguien que, al pedir una botella en Londres, se encuentra con el nombre de un pueblo como Sarmiento y quiere saber dónde queda. Acá podemos hacer el viaje en el otro sentido. Empezar por un lugar que conocemos y descubrir qué vinos se hacen ahí.

Cuando digo que acá hay vinos cuidados, pienso en decisiones como cosechar una parcela unos días después que la de al lado, probar los lotes antes de reunirlos o elegir qué merece una elaboración por separado. Ese trabajo se puede hacer en una bodega familiar y también en una de mayor escala. Incluso en bodegas que hacen más volumen hay vinos que se elaboran en partidas chicas, con decisiones propias para cada lote.



Me gusta volver a un vino que disfruté y encontrar algo de la cosecha nueva. Un verano distinto, una helada o un cambio en el momento de vendimia pueden modificar lo que llega a la copa. La calidad también está en cómo se trabaja con esas diferencias. Y en la mesa se reconoce de una manera bastante directa: en el equilibrio, en lo bien que el vino acompaña la comida y en las ganas de volver a probarlo.

Según el informe provisorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la comercialización de vino en el mercado interno argentino bajó un 2,7 % en 2025 respecto de 2024. Cuando pienso en qué podemos ofrecer desde acá, vuelvo a la mesa. Un Pinot Noir jugoso, un blanco con buena acidez o un rosado seco se vuelven más fáciles de descubrir cuando se pueden pedir por copa y alguien te recomienda con qué plato probarlos.

En casa elegiría una botella de un lugar que conozco y del que nunca probé un vino.



Para una sobremesa con tiempo, pondría tres Pinot Noir: uno de Río Negro, uno de Neuquén y uno de Chubut. Los probaría con la misma comida y me tomaría el tiempo de volver a cada copa. Lo que me deslumbra del Pinot Noir patagónico es cuánto cambia de un lugar a otro. Y eso que todavía estamos aprendiendo qué puede dar una parcela joven, qué pasa cuando esas viñas ganan años y qué lugares nos van a sorprender en las próximas vendimias.

Cuando pienso en el futuro del vino patagónico, me imagino a alguien que vuelve a un restaurante y pregunta qué vino nuevo de la región puede probar. Me gustaría que esa pregunta se hiciera cada vez más seguido. Y que cada vendimia nos diera una respuesta distinta.